Luis Manuel Seijas: "Se dice que a Venezuela la salva el VAR y realmente no es así"

El centrocampista venezolano señaló en una entrevista que a su selección, en el empate contra Brasil, el videoarbitraje ayudó al árbitro a pitar de forma justa.

Seijas (Valencia, Venezuela, 23 de junio de 1986) recordó que en ese partido, Brasil no tuvo ocasiones claras más allá de los tantos anulados y Venezuela tuvo "una chance muy clara" para marcar; así como aseguró que la 'Vinotinto' ha "perdido el miedo" a decir claramente que aspiran a llegar lejos: a superar su cota histórica de semifinales en la Copa América y alcanzar la final del Maracaná.

Publicidad

"A veces se da la interpretación de que a Venezuela la salva el VAR, y realmente no, es una jugada justa que es ilegal y hoy hay las herramientas para poder pitarlas", manifestó Seijas durante una conversación con la Agencia EFE en Belo Horizonte, donde disputarán su último partido del grupo contra Bolivia, el próximo sábado.

Haga su propio pronóstico de quién quedará campeón de la Copa América Brasil 2019 y del camino de la Selección Colombia en el torneo. Comparta con sus amigos y familiares con el pronosticador de Gol Caracol.

- Pregunta (P): ¿Cómo se encuentra la selección tras un empate histórico contra Brasil?

- Respuesta (R): Estamos tranquilos, creo que lo más importante de este empate no es solo la dimensión y lo que representa para nuestro fútbol, sino también la chance de depender de nosotros mismos en la última fecha.

Ese era el objetivo principal desde la preparación, llegar a la última fecha teniendo en las manos la clasificación, y se logró, por intermedio de un empate bien trabajado, en el que no hubo errores de desconcentración, no hubo errores tácticos. Creo que fue un partido casi perfecto.

Quizás faltó el gol, que tuvimos una chance muy clara, pero bueno, ahora entendemos que el punto va a ser importante si ganamos el próximo partido y logramos clasificarnos.

- P: ¿En cuántos momentos pensó que les marcaban?

- R: No, no lo sentí tanto. Viendo las estadísticas creo que finalizaron muy poco dentro de arco. La primera jugada se vio muy claro que era fuera de lugar, la otra no teníamos ni idea qué podía haber pasado porque es muy leve el toque que hace (Roberto) Firmino y desde el banco no se percibe.

Pero siempre tuve una sensación de tranquilidad, viendo cómo el equipo se comportaba tácticamente y viendo que Brasil no encontraba los espacios.

- P: ¿Qué le parece el VAR, que apareció tres veces en su partido para anular tres goles a Brasil?

- R: Me parece que es justo, los que dicen que para el juego no entienden que hoy en día se juegan muchísimas cosas más allá de un resultado, hay un efecto dominó detrás: dinero en juego para las federaciones, para los clubes... Se toman las decisiones que se tienen que tomar. En otra época tendríamos dos derrotas y -4 de diferencia.

Vea también: El modo de pago que propone Nápoles a Real Madrid para quedarse con James Rodríguez

A veces se da la interpretación de que a Venezuela la salva el VAR, y realmente no, es una jugada justa que es ilegal y hoy hay las herramientas para poder pitarla.

- P:¿Qué les dijo el seleccionador Rafael Dudamel tras el partido?

- R: Claramente hubo una felicitación por el buen resultado, el mismo mensaje de decir que hay que enfocarnos en lo que viene, no podemos quedarnos ahí ni en la alegría ni en lo que significa el empate, porque va a ser importante si clasificamos, si no se queda ahí.

El mensaje de Rafa siempre ha sido claro: no tener miedo de expresarnos, de decir que queremos llegar al 7 de julio, perder esa timidez, que se ha ido perdiendo durante muchos años ya dentro del campo, pero el mensaje se ha ido reforzando muchísimo. Aparte de lo deportivo, que se nota en el campo esa sincronía táctica, en lo mental se ha trabajado muy bien.

- P: Esta 'Vinotinto' es una buena mezcla de veteranos y de la selección sub-20 subcampeona del mundo en 2017...

- R: Sí, totalmente, yo soy del cuadro de los veteranos, y he vivido las dos etapas, la última y esta nueva. Ha hecho una mezcla importante, todos somos importantes, más allá de que algunos no hayan tenido la oportunidad de jugar, nos sentimos importantes porque sabemos que exigimos al otro y hay una competencia muy bonita, creo que eso es mérito de Rafa y de todo el equipo.

- P: Está destacando mucho el portero Wuilker Fariñez, ¿qué nos puede decir de él?

- R: Es un muchacho introvertido, sobrio, como uno lo ve dentro del campo, nunca hace cosas de más, y con un futuro infinito en su frente, y contento de tenerlo.

Yo lo enfrento en la liga donde jugamos de enemigo (Seijas juega en el Independiente de Santa Fe colombiano y Fariñez en el Millonarios), y la verdad es que es increíble tenerlo de rival porque siempre cuesta, aunque las veces que me ha tocado enfrentarlo lo hemos podido derribar, pero tenerlo de compañero te genera una seguridad enorme para los que estamos en el campo.

Publicidad

Desde el streaming de Gol Caracol puede ver los partidos de la Copa América en vivo online, siguiendo el enlace del canal oficial de la Copa América https://copaamericaenvivo.gol.caracoltv.com/

- P: ¿Lo ve próximamente jugando en Europa?

- R: Sí, sin dudarlo, creo que el prejuicio de la estatura él mismo se encargará de derrotarlo y lo hace partido a partido, contra equipos y selecciones de muy alto nivel, sacando siempre lo mejor.

- P: ¿Hasta dónde puede llegar Venezuela en esta Copa?

- R: El 7 de julio es nuestro techo y nuestro objetivo. No nos da miedo decirlo, el objetivo es mejorar lo que se hizo en la Copa 2011 donde llegamos a semifinales y estuvimos a penales de la final. Eso es lo que queremos mejorar.

Publicidad