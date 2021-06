Macnelly Torres: "Reinaldo Rueda puede llevarnos al Mundial, pero hay que respetar sus decisiones"

La Selección Colombia ya afina detalles para su próximo compromiso contra Venezuela, este jueves, a partir de las 4:00 p.m., en Goiania, por la segunda jornada de la Copa América Brasil 2021 y para hablar del cotejo, GolCaracol.com contactó a Macnelly Torres.

El exmediocampista de Atlético Nacional supo defender la camiseta de la 'tricolor' en 48 ocasiones y anotó cuatro goles, uno de ellos -y el último- fue precisamente contra la 'vinotinto', el 1 de septiembre de 2016, en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018.

"Será un partido importante, este es el partido para mejorar en el juego, seguir consolidando la idea que busca Reinaldo Rueda", expresó de entrada en la charla el talentoso volante.

Torres Berrio estuvo presente en las eliminatorias al Mundial 2010, 2014 y 2018, siendo pieza fundamental en todas ellas, en la parte de creación del combinado nacional.

Además, obtuvo el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de Emiratos Árabes Unidos, en 2003, y jugó en la Copa América 2007, disputada en Venezuela.

Venezuela siempre hace buenos partidos contra Colombia...

"Venezuela contra Colombia vuelve los partidos más físicos que jugados, hay que tener el carácter para competir de esa forma y ser aguerrido y cuando se dan las oportunidades hay que aprovecharlas, porque ellos siempre nos intentan complicar".

¿Le gusta la rotación que ha implementado Reinaldo Rueda?

"Él lo ha dicho claramente, está en la búsqueda de conocer los jugadores a fondo, que todos interactúen, es una apuesta bastante inusual porque es el torneo más importante de selecciones en Sudamérica, pero por temas de pandemia no ha tenido el tiempo de conocerlos en la Selección, lo está intentando, no es fácil, pero le puede funcionar".

¿Miguel Ángel Borja o Duván Zapata? Esa es la gran duda que hay en la 'tricolor'...

"Yo me inclino por Duván, por lo que está haciendo en Europa, en la última temporada fue figura, su nivel fue alto siempre, se consolidó y está buscando la oportunidad de ser titular en la selección y ahora se le puede dar sin Falcao, quien ya está cumpliendo su ciclo en la 'tricolor'. Borja puede rendir, puede hacer bien las cosas, pero debe esperar un poco más. Son dos jugadores potentes, con buen juego aéreo".

¿Este cuerpo técnico nos podrá llevar a Catar 2022?

"Ellos son un cuerpo técnico que trabajan mucho la táctica, tratan de trabajar lo que es la parte técnica también. Tienen buen manejo de grupo, es un entrenador tranquilo, que le gusta conversar con los jugadores, debatir lo que piensa siempre y escucha mucho a los jugadores. El preparador físico, Velasco, le pone más energía, trata de activar el grupo y Bernardo Redín es un excelente ser humano y es el complemento perfecto de Reinaldo".

Usted fue dirigido por Reinaldo Rueda y ganaron la Libertadores en 2016...¿Cómo es el día a día junto al timonel?

"La metodología de este cuerpo técnico nos da una alta posibilidad de ir al Mundial. En los dos primeros partidos todos esperábamos una Colombia ofensiva, que tenía que ganar y recuperarse en la diferencia de gol, pero si vez su nómina inicial vimos cuatro centrales, cuatro volantes, un equipo con precauciones, nunca se expuso ni dio ventajas en el fondo. Nadie esperaba que, de esa forma, sacaran cuatro puntos y los metiera en la pelea de nuevo".

¿Cómo ha visto a la selección, en estos tres partidos?

"No me ha gustado el equipo, pero para lo que se necesitaba se planteó bien, tal vez Rueda no sentía que Edwin Cardona estuviera bien para llamarlo de primero, lo mismo de Jaminton Campaz. Hicieron lo necesario para sumar los puntos, ojalá más adelante tengamos a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero para que Colombia tenga más la pelota, sea más fluida, tenga más combinaciones".

Usted vivió una situación similar a la de James Rodríguez, al quedar fuera de Brasil 2014, ¿Qué puede sentir el jugador de Everton en estos momentos?

"Hay dos posiciones, James siente que está bien y que podía aportar a la Selección y por eso su disgusto por no ser tenido en cuenta. De otro lado, está Reinaldo, imagino que tendrá sus argumentos para decir que James no está para aportar lo mejor, son dos posiciones y cada quien lo ve a su manera. Si hubo una comunicación fluida entre el cuerpo técnico y el jugador, el tema no se debió llevar a un ámbito público y ahí todo toma otra connotación, porque entra la prensa, la hinchada, y toman partido, se debió manejar en la interna...Lo más importante es que se arreglen, sabemos lo importante que es James, pero hay que respetar el cuerpo técnico y sus decisiones".