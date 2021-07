Mario Alberto Kempes: "Colombia y Argentina están al mismo nivel, pero tenemos al 'mejor del mundo'"

Llegó la hora de la verdad. Brasil eliminó a Perú y ya está en la final de la Copa América. Ahora, espera por su rival, que será la Selección Colombia o Argentina. Ambos combinados medirán fuerzas, este 6 de julio, en el estadio Mané Garrincha, desde las 8 de la noche.

Por eso, para hablar de dicho encuentro, en Gol Caracol hablamos con Mario Alberto Kempes, considerado como uno de los grandes jugadores argentinos de la historia y además, campeón y goleador del Mundial de 1978.

¿Qué opinión le merece lo hecho por Colombia, en fase de grupos?

"Colombia sabe lo que tiene, sabe a lo que juega y ese es el mayor peligro. Es lo contrario a Argentina. Por lo menos, yo aún no sé qué quiere la 'albiceleste'. Ahora, te digo que, hoy, la base de la Colombia es lo más importante. Es una buena Selección y se ve un equipo".

Y de Argentina, ¿Qué decir?

"Todavía no ha encontrado el equilibrio. Tenemos al mejor jugador del mundo, pero la Selección aún no ha dado con la fórmula para que Messi se potencie. Toda la responsabilidad recae en él, llevándolo a cumplir funciones que a ni le incumben. En eso se está fallando. Hay 'Messidependencia'".

Entonces, ¿Por qué algunos medios en Argentina afirman que a Messi, lo ven mejor y más suelto?

"Lionel no está jugando relajado, quizá, en otra función. Ya no es quien debe hacer goles por montones, ni regatear a cuatro o cinco rivales. Los años no llegan solos y eso se ha visto en los últimos partidos. Ahora mismo, Messi es humano y antes, era más humano todavía".

Colombia tendrá la ausencia de Mateus Uribe. ¿Qué se pierde con su baja?

"El 'profe' Rueda tiene más jugadores. Quizá no sea igual a Uribe, pero tiene variantes, así sea cambiando la forma de jugar. Si hay alguno lesionado, se suplanta. Pasó con Daniel Muñoz. Puede que no sea el mejor ni se parezca al otro, pero lo importante es que cumpla la función que quiere el técnico".

¿Esa respuesta aplica también para la posible baja de Cristian Romero, en Argentina?

"Creo que un poco diferente. El técnico Scaloni llamó jugadores para ir perfilando de cara a las Eliminatorias y pensando en más largo. Romero es muy joven. Ahora, si convocaste a los que tienes, es porque siempre serán soluciones para lo que quieras. Solo es cuestión de buscar bien y encontrar".

Una de las grandes dudas en la 'albiceleste' es Guido Rodríguez o Leandro Paredes. ¿A quién prefiere?

"Las funciones de Rodríguez y De Paul son parecidas. Ellos, junto con Lo Celso, empezaron bien. Hubo conexión. Por ahí, me gusta. Con Paredes pasa algo. Es un gran jugador, no se puede negar, pero cuidado se le sale la cadena. Eso sí, ya se ha controlado un poco. El '5' es un hombre muy importante para el equipo porque tapa los huecos, sin olvidar su función".

Con todas estas dudas, ¿ve a Argentina campeona?

"Hasta ahora, no me ha dejado ver lo que quiero. Sin embargo, si lo consigue, maravilloso. Me alegraré mucho porque por la Selección, por el país y por Messi, pero me quedará un sabor agridulce. Un equipo más 'armadito' o fuerte, nos coge y nos manda para la casa. Ahora, si ser campeones, ayudará a trabajar mejor, perfecto".

¿Esa Selección más 'armadita' puede ser Colombia?

"Está empezando un proceso. Es similar a lo que vive Scaloni. No sé qué querrá el profesor Reinaldo Rueda. No sé qué estará buscando, pero, a veces, estas selecciones dependen mucho de qué rival enfrentarán y así, arman el equipo, o se defienden o contragolpean o atacan. Entonces no sé. Solo puedo decir que los inicios de proceso son complicados".

Usted, como gran goleador que fue, ¿Cómo explicar lo que sucede con Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, que no han logrado anotar en la Selección como lo hacen en Atalanta?

"En España e Italia, Muriel se cansó de hacer goles. La pregunta es: ¿Por qué la mayoría de jugadores que estamos viendo en las selecciones cruzan el charco y, siendo fenómenos, se les olvida jugar o bajan el nivel? Será que, a pesar de que el fútbol es fuerte, complicado y difícil, le sobra con lo poquito que hacen. No encuentro razón. También le pasa a Lautaro".

Después de las falencias que me dijo de Argentina, entonces, ¿Cuál es su mayor virtud?

"Hay una buena Selección. Por momentos, se ve un colectivo. Ahora, estando Messi, hay una gran diferencia. Es el mejor jugador del mundo (risas). Aunque pase desapercibido algunos minutos, agarra la pelota, se inspira y te saca un elefante de la galera. En Lionel está la diferencia, te puede anotar en cualquier momento".

¿Y su problema más notorio?

"Tiene deficiencias para sostener resultados, manejar el balón, encontrar los espacios y no perdonar tanto. Debe liquidar todo lo antes posible. Eso sí, creo que, en nuestro continente, no hay una selección perfecta. Ni Brasil, que quizá está un poco más arriba, es la mejor en todo".

¿Qué debe hacer Colombia frente a Argentina?

"Sacándolo a Messi de su posición de tranquilidad y cerrándole los espacios, creo que ya está. Lionel está muy bien, sobre todo, en tres cuartos de cancha, metiendo pases en profundidad. Ahí, la 'tricolor' debe tener precaución. Evitar las faltas. Los tiros libres han dado resultado en la Selección Argentina y además, 'la Pulga' te puede sorprender".

¿Se anima a dar un favorito?

"Son partidos difíciles. Como argentino, te digo que Argentina. Sin embargo, creo que ambos están al mismo nivel. Tienen buenas plantillas y todo, pero tenemos a Messi. Eso sí, no negaré que Colombia tiene a Cuadrado y una buena delantera. Estos duelos se definen por detalles. El que menos errores cometa. Los dos manejan muy bien la pelota".