No todos son buenos elogios para Lionel Messi, tras conquistar la Copa América con la Selección Argentina. Mario Kempes, campeón del mundo en 1978, criticó fuertemente a la 'Pulga', a pesar de conseguir un título con la 'albiceleste' absoluta, algo que se le había resistido durante toda su carrera, previo a la pasada edición del certamen internacional.

"Para Messi, la desgracia es que fue el reemplazante de Diego Maradona. Y a Diego, con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra", señaló Kempes en 'Fuera de Juego' de 'ESPN'.

"Desde hace mucho tiempo le faltaba un título con la Selección Argentina. Si quiere ser mejor que Maradona, que no lo va a conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos... El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. La Copa del Mundo no la tiene", añadió el 'Matador', sobre Lionel Messi.

"Siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí abajo de Diego, pero eso va a ser imposible. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse a lo que hizo Diego", finalizó el también ídolo del Valencia de España, club con el que conquistó una Copa del Rey, Supercopa y Recopa de Europa.