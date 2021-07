Martín Lasarte, DT de Chile, lamenta la falta de suerte: "Merecimos otra recompensa contra Brasil"

El entrenador de Chile, Martín Lasarte, consideró que su equipo mereció más ante Brasil, que lo venció 1-0, pero afirmó que está muy "orgulloso" del partido que hicieron sus dirigidos en cuartos de final de la Copa América-2021.

"Nos vamos un poquito con cara de tontos porque creo que hicimos un gran partido y merecimos otra recompensa", dijo el entrenador uruguayo en rueda de prensa virtual al término del partido disputado en el estadio Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro. "Estoy muy orgulloso de mis jugadores", agregó.

Lasarte afirmó que quedaron eliminados en un juego en el que dieron gala de combatividad, porque "el talón de Aquiles" de la selección volvió a hacerse presente: la falta de efectividad. "En algún momento nos faltó eficacia, precisión, para el último pase, para la última acción", afirmó.

Brasil, campeón defensor, se impuso sobre La Roja con un gol de Lucas Paquetá, en el minuto 46. Los chilenos no pudieron empatar pese a que Gabriel Jesús fue expulsado dos minutos después de la anotación.

"El equipo se va a sobreponer, seguro, queda tiempo y lo de la Copa América va a ser una historia", señaló el DT.

El entrenador aseguró que para el segundo tiempo no envió al campo a Alexis Sánchez, goleador histórico de la selección, debido a la falta de ritmo por la lesión que lo privó de la fase de grupos. "Alexis Sánchez sabía que no iba a poder, no se lo pregunté, pero él no quería dejar a sus compañeros, quiso hacer el esfuerzo", apuntó.

Lasarte afirmó que la actuación en el torneo sudamericano deja fortalecido a su equipo, bicampeón en las ediciones de 2015 y 2016, con miras al clasificatorio al Mundial de Catar-2022. "Nosotros nos vamos reforzados en algunos aspectos, no es lo que significa la Copa América pero sí lo que significa el después", señaló.