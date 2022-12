Martín Palermo y los tres penales fallados ante Colombia en la Copa América de 1999

Domingo 4 de julio de 1999. Estadio Feliciano Cáceres de Luque, cerca de Asunción (Paraguay). Argentina y Colombia se preparan para afrontar un partido de la fase de grupos de aquella edición de la Copa sin que nadie pueda sospechar ni remotamente lo que va a ocurrir.

Colombia ganó por 0-3 en un partido en el que se señalaron cinco penaltis, dos a favor de Colombia y tres para Argentina. Cuatro de ellos no acabaron en gol, uno fallado por la selección colombiana y los tres restantes por el argentino Martín Palermo, que entró contra su voluntad en la historia de las anécdotas de un siglo de Copa América.

El partido se convirtió en un ejercicio sin precedentes de incredulidad para los aficionados argentinos que habían cruzado la frontera y recorrido unos pocos kilómetros para ver jugar a su selección.

En el autobús, durante el viaje de regreso a casa de los aficionados, no había quejas, no había críticas, no se escuchaba una palabra. Lo único que ocurría es que nadie se creía lo que había visto. Ni aquellos seguidores, ni Martín Palermo, ni el fútbol argentino han olvidado aquel encuentro.

Lo único positivo que deja el recuerdo de aquel episodio es que después de aquella derrota, Argentina no ha vuelto a perder ante Colombia en la Copa América. Tras no enfrentarse en 2001, al no acudir Argentina a la cita que se celebró precisamente en Colombia, siempre han coincidido en ediciones posteriores del torneo.

En las semifinales del disputado en Perú en 2004, Argentina devolvió la moneda a Colombia con un triunfo por 3-0, mientras que en la fase de grupos de la edición de 2007 en Venezuela la victoria argentina fue por 4-2.

El último encuentro, jugado precisamente en Argentina hace cuatro años, finalizó con empate sin goles y correspondió también a la fase de grupos.

La historia cronológica del Argentina-Colombia de 1999 empezó con el primero de los penaltis lanzados por Palermo, que estrelló el balón en el larguero a los cinco minutos. Cuatro después ya ganaba Colombia. También marcó de penalti tras un lanzamiento de Iván Ramiro Córdoba.

El resto quedó para la segunda parte. En su comienzo, Hamilton Ricard falló el segundo penalti del choque, el primero para Colombia, y en el minuto 75 llegó la segunda pena máxima errada por Palermo, que esta vez envió el balón fuera.

Poco después, sendos goles de Edwin Congo (m.78) y Jhonnier Montaño (m.86) cerraron el encuentro para Colombia con el 0-3 definitivo.

Solo faltaba el tercer penalti de Palermo. Se pitó en tiempo de prolongación y en esta ocasión el balón fue detenido por el meta colombiano Miguel Calero.

Vivieron aquella horrible jornada para el fútbol argentino desde el terreno de juego Germán Burgos, Nelson Vivas (Hugo Ibarra), Roberto Ayala, Walter Samuel, Juan Pablo Sorín (Diego Cagna), Javier Zanettti, Diego Simeone, Juan Riquelme, Cristian González, Guillermo Barros Schelotto (Andrés Guglielminpietro) y Martín Palermo.

Por Colombia disfrutaron de aquella victoria conseguida: Miguel Calero, Rubiel Quintana, Jorge Bermúdez, Iván Córdoba, Alexander Viveros, Jorge Bolaños, Harold Lozano, Fredy ‘Totono’ Grisales, Arley Betancourt (Johnier Montaño), Víctor Bonilla (Henry Zambrano) y Hamilton Ricard (Edwin Congo).