¡Messi es el nuevo goleador histórico de la selección Argentina!

La ‘Pulga’ nunca olvidará su quinto gol en la Copa América Centenario porque ese, el número 55, lo deja en la parte más alta de la tabla histórica de goleadores de la selección Argentina, atrás quedan Diego Armando Maradona y Gabriel Batistuta.

Bastante tiempo ha pasado desde aquel primero de Marzo de 2006 cuando Messi anotó su primer gol con la selección de mayores ante Croacia, hoy 10 años y 54 goles después la ‘Pulga’ hace historia.

Al vencido, Batistuta (54 goles en 77 partidos), sólo le queda conformarse con el hecho de que él llegó a esa cifra en menos partidos que Messi (55 goles en 112 partidos). El astro del Barcelona parece no tener techo y con sólo 28 años es difícil no imaginarse que la ‘pulga’ no lleve este récord a un número prácticamente inalcanzable.