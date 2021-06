Lionel Messi está feliz: encontró en Rodrigo de Paul a su socio en la Selección de Argentina

El destino de Rodrigo de Paul parece estar atado al Atlético de Madrid a partir de la próxima temporada. Un salto de calidad para el argentino, visto por Lionel Scaloni como la nueva rueda de auxilio de Messi en la selección.

Nombres para todos los gustos y de todos los calibres han desfilado en la 'albiceleste' en esa búsqueda intensa para hacer sentir a Messi como si jugara en el Barcelona. Y en esa apuesta de aires renovados desde Rusia-2018, Scaloni se fijó en el exracinguista De Paul.

El volante de 27 años llevaba tres temporadas interesantes en el Udinese que llamaron la atención de Scaloni. El DT buscaba un interior derecho, de buena sensibilidad con la pelota, regate y remate de distancia. De Paul le ofrecía eso.

Su bautizo con la 'albiceleste' se dio en un amistoso frente a Irak, en la victoria 4-0 en octubre de 2018. El reto mayor llegaría en 2019 con la Copa América en Brasil.

"Cuando te pones la ropa de la selección no te la querés sacar más. Te levantás y ves tu remera de la selección argentina... es hermoso. No deja de ser un desafío permanente jugar con la selección", comentaba a la página de la Asociación del Fútbol Argentino.

Conexión en crecimiento

Argentina finalizó cuarta en Brasil-2019 y De Paul fue una de las revelaciones que le dieron la razón a Scaloni.

Su rápido entendimiento con Messi fue una de las mejores noticias para la 'albiceleste', uno de los problemas que tenía el novel entrenador para armar un circuito de juego ofensivo contundente alrededor del astro del fútbol.

Conseguida esa conexión llegaron las eliminatorias a Catar-2022 y una nueva Copa América.

La sociedad Messi-De Paul ha ido fortaleciéndose partido a partido, sobre todo porque el todavía capitán del Udinese de Italia goza de una clara visión de juego, con constante movilidad por su sector y un pase acertado para asistir.

"Leo te la pide pero como opción, no es que si no se la das pasa algo, él se muestra y la pide y nos da una opción. Pero si quiero dar la vuelta o hacer otra jugada él no tiene problema", comentó sobre su relación con Messi en la cancha.

Futuro colchonero

De Paul lleva 26 partidos con la Argentina desde aquel juego amistoso contra Irak. Suma 2 asistencias. Ha sido inicialista en 22 partidos y sustituido en 4. Por ahora su cuenta de goles sigue vacía.

Scaloni suele utilizarlo como mediocentro por derecha, interior derecho o extremo derecho, tres posiciones en las que ha sabido desenvolverse para hacerse de la titular en una zona media que comparte con Leandro Paredes (París Saint Germain) y Giovani Lo Celso (Tottenham).

Su interesante verticalidad y visión de juego lo tienen en la órbita de grandes clubes de Europa. El Atlético de Madrid picó en punta en la carrera por su ficha, a falta de pequeños detalles, sus días en Udine, donde completó cinco campañas, parecen haber terminado.

"Es cierto que me gustaría dar un paso más, jugar de nuevo la Champions. Siempre hay que seguir creciendo, entender mejor el fútbol y buscar más objetivos. En ese plan estamos todos los futbolistas. Y ahora con la selección, con la motivación de esta jugando, la idea es evolucionar", reconoció.

Con Argentina cómodamente en los cuartos de final, De Paul sería una de las piezas a cuidar por Scaloni ante Bolivia, el lunes en el cierre del Grupo A en Cuiabá.

"Estamos por buen camino, queremos que a Argentina sea difícil hacerle un gol, después arriba tenemos una cantidad de monstruos que sabemos que en cualquier momento te la mandan a guardar. Esta Argentina quiere y tiene que ser siempre protagonista", concluyó.