“Messi tiene que seguir en la selección”: Diego Armando Maradona

"Messi tiene que seguir en la selección, ¡tiene que seguir! Tiene que seguir porque tiene cuerda para rato, porque va a llegar a Rusia en condiciones de ser campeón del mundo", dijo Maradona en declaraciones a la versión web del diario La Nación.

Messi, según Maradona, "se tiene que apoyar más en los muchachos que lo pueden ayudar a llevar al equipo para adelante y menos en los que le dicen que se tiene que ir".

"¡Sáquenle de al lado a los que no lo dejan ni llorar! No juegan y no lo dejan ni llorar. Porque los que le dicen que se tiene que ir, lo hacen para que no veamos el desastre que es el fútbol argentino", sentenció el capitán de la última selección argentina que ganó un Mundial, el de México-86.

Según el legendario jugador de 55 años, exDT de la selección, "lo dejaron solo a Messi y yo no lo quiero dejar solo. Por eso quiero hablar con él", dijo antes de que la selección de Gerardo Martino aterrizara en Buenos Aires el lunes en la noche.

Maradona se aventuró a especular incluso con que el anuncio de renuncia de Messi el domingo en la noche fue "para tapar todos los desastres que hay en el fútbol argentino".

"Le hacen poner la cara al pibe para tapar todos los desastres que hicieron en la AFA y hoy estemos hablando de él y no de ellos", apuntó.

El ex '10' también apunta que la declaración que dejó a Argentina desconsolada busca "tapar también que perdimos dos finales consecutivas contra Chile que, con todo el respeto del mundo, no es Holanda del 74", dijo.

"Tengo la sensación de que lo mandaron: 'Andá y decí algo para salvarnos'. Fuimos un desastre y lo dejaron solo".

"Ya está, se terminó para mí la selección argentina", dijo un Messi abrumado tras la final.

El país se dividió. Un bando se hizo fuerte en las redes sociales con #NotevayasLio, #NoTeVayasMessi, #QuédateMessi. Y es que de las tres finales que jugó Argentina con Messi como capitán, el Mundial Brasil-2014 y la Copa América Chile 2015, la Centenario en Estados Unidos fue la última en la que el crack despertó más elogios entre sus compatriotas.

Del lado opuesto, sondeos responsabilizaron a Messi y a casi todo el equipo por la nueva derrota.

"Probablemente, Messi no sea el único que deje la Selección", dijo el atacante Sergio Agüero en declaraciones publicadas este lunes por el diario deportivo Olé.