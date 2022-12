Messi, Zabaleta y Demichelis, los rivales a los que Pékerman hizo debutar

Del actual combinado concentrado en la Copa América, el delantero Lionel Messi, el lateral Pablo Zabaleta y el central Martín Demichelis vistieron la zamarra de la absoluta por primera vez a las órdenes de José Pékerman, seleccionador argentino entre septiembre del 2004 y junio del 2006.

Los tres serán rivales de su mentor el próximo viernes en Viña del Mar, donde argentinos y colombianos lucharán por una plaza en las semifinales de la Copa América.

Especialista en trabajar el talento joven -dirigió en las divisiones inferiores de Argentina a Javier Saviola, Pablo Aimar, Juan Román Riquelme o Gabriel Milito-, Pékerman sustituyó en el timón de la ‘albiceleste’ al meticuloso Marcelo Bielsa después del subcampeonato en la Copa América del 2004.

Ante Hungría, el 17 de agosto del 2005, El profesor puso a un pequeño y silencioso jugador que ya comenzaba a maravillar en el principal equipo del Barcelona, con el que había marcado tres meses antes su primer tanto oficial, un golazo de vaselina ante el Albacete.

Aunque Messi fue expulsado en ese amistoso nada más al ingresar a la cancha, Pékerman confió en su talento y lo convocó para el Mundial del 2006, cuando Argentina cayó en los cuartos de final contra la anfitriona Alemania.

En aquella eliminatoria es famosa la fotografía de un Messi desolado en el banquillo por no haber sido elegido para reforzar la delantera argentina cuando el partido caminaba hacia la tanda de penaltis.

A pesar de este episodio, Messi no lo olvidó en la atribución de su primer Balón de Oro en el 2009.

"A Pékerman siempre le voy a agradecer que me haya dado la oportunidad de debutar en un Mundial. Me dio muchos consejos en su momento y no los olvido", afirmó el 10 de la selección argentina.

Al 'Profesor' también se le atribuye un papel crucial: cuando Messi despuntaba en los juveniles avisó a miembros de la selección argentina para que lo ataran y se evitara, así, una posible convocatoria con la selección española.

La calidad de Leo, que vivía en Barcelona desde los 13 años, había llegado a los oídos de Pékerman en su época de director deportivo del Leganés, el club de esta ciudad próxima a Madrid, entre 2003 y 2004.

Ahora, con 100 partidos con la selección (46 goles y 27 asistencias) en su palmarés, 'La Pulga' está pendiente de superar a su mentor Pékerman y levantar su primer gran título de selecciones con la ‘albiceleste’.

El mismo 17 de agosto del 2005 debutó con la selección argentina el lateral Pablo Zabaleta, quien debe partir como titular en el once que dispondrá Gerardo 'Tata' Martino este viernes.

Zabaleta, de 30 años, inició entonces una sólida carrera en la ‘albiceleste’, con la que fue titular en el subcampeonato del Mundial del 2014.

Un poco más tarde, el 12 de noviembre del 2005 y en un amistoso frente a Inglaterra, Pékerman le dio la oportunidad de vestir los colores patrios por primera vez, al defensor Martín Demichelis.

El central del Manchester City, de 34 años, ya anunció que ésta será su última gran competición internacional con la selección.

Pékerman también labró uno de los pilares de Argentina, Javier Mascherano.

El 'Jefecito' debutó en el 2003 con 19 años a las órdenes de Bielsa, que lo puso con la ‘albiceleste’ sin haber debutado en el primer equipo de River Plate, pero fue Pékerman el que le otorgó por primera vez la capitanía. Fue en un amistoso en el 2005 contra México (1-1) disputado en Los Ángeles (Estados Unidos).