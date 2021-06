¿Néstor Pitana fue castigado?: no fue incluido entre los árbitros de la 5 fecha de la Copa América

Este sábado la Conmebol publicó el listado de los árbitros que dirigirán los partidos definitivos para conocer las ocho selecciones que avanzarán a los cuartos de final de la Copa América .

La sorpresa está en que el juez argentino Néstor Pitana no fue convocado para dirigir luego del escándalo que suscitó su decisión en el primer gol de Brasil frente a Colombia. En el comunicado de designación de jueces no se dice nada sobre Pitana, pero deja mucho que pensar que no haya sido tenido en cuenta.

Será clave hacer seguimiento a la queja que instauró la Federación Colombiana de Fútbol para exigir que el silbato de 46 años sea retirado de la competición por su grave error.

Estos son los árbitros citados:

Brasil vs. Ecuador

Árbitro: Roberto Tovar (CHI)

VAR: Julio Bascuñán (CHI)

Publicidad

Venezuela vs. Perú

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

VAR: Derlis López (PAR)

Uruguay vs. Paraguay

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

Bolivia vs. Argentina

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

VAR: Ricardo De Burgos (ESP)

Publicidad