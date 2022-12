"Neymar es un niño, necesita alguien mayor que lo corrija": Faustino Asprilla

A la pregunta de si nacionalizaría a Neymar colombiano, Faustino Asprilla contestó en el programa El partido de las 12 de la emisora de radio española COPE: "Cuando yo jugué al fútbol yo no jugaba como Neymar, que en el Barcelona juega serio porque tiene a Messi, Iniesta, Xavi. Y luego viene a la selección, y en los primeros 45 minutos no sé cuántos túneles tiró, cuántos sombreros. Jugó para el público, y cuando uno hace eso, me parece un jugador mentiroso".

"Por eso dije que me parecía mentiroso. Porque lo tenía que haber hecho ayer (en la Copa América contra Colombia) es jugar para su selección, respetar a sus compañeros y a su entrenador. Si yo llego a ser Dunga lo saco del campo, pero lo dejaron ahí, y cuando quiso jugar, no pudo, porque se encontró con una Colombia muy seria que le ganó bien".

‘El Tino’ Asprilla siguió comentando los "adornos" de Neymar en el terreno de juego, que a veces ofenden a los rivales, como ocurrió en la final de la Copa del Rey española frente al Athletic.

"Yo no le pido que cambie", señaló Asprilla. "A mí me gusta porque yo también lo hacía cuando jugaba. Si vas ganando tres cero, es momento para hacerlo, pero lo que no puedo entender es que lo haga desde el principio con el partido empatado. Y no hay ningún compañero que le diga nada".

Para el colombiano, "un jugador que cuesta 100 millones de euros no puede ir a tirar 50 túneles desde el principio".

"La diferencia", indicó, "es que en el Barcelona no creo que Xavi o Iniesta se lo permitieran. Ayer hizo lo que quiso hasta que acabó expulsado. Al César lo que es del César, pero le faltó un compañero que lo corrigiera. Brasil en la primera parte caminó, creo que juega con cinco estrellas por las tres que le dejó Pelé en los años sesenta".

Para Asprilla, Neymar "es un niño todavía y necesita alguien cerca que le ayude. Hay veces que hace cosas maravillosas, como un túnel que es una virtud, pero hay veces que se pasa provocando a los rivales, según el día".

"Ayer entró como si fuera un jugador de porcelana. Carlos Sánchez le quitó 50 balones sin hacerle ni una falta, entonces uno se pregunta cuánto cuesta Sánchez si Neymar vale 100 millones y le quitó 50 balones. Eso es lo que pasa en el fútbol de hoy, que a veces los futbolistas están sobrevalorados", explicó.

Sobre el Brasil-Colombia, opinó: "Al final pasaron cosas, y todo lo armó Neymar. Colombia le ganó a Brasil con poco, porque no tuvo la mejor versión de James, Cuadrado o Falcao. Corrió más que Brasil en el primer tiempo y aguantó en el segundo".