Ni los propios brasileños creen: el 46% no ve a su selección campeona de la Copa América

Casi la mitad de los habitantes del teritorio auriverde no ve a su combinado nacional como favorita para ganar el certamen continental de 2019, que se inicia este viernes, tras un sondeo revelado a un día de la inauguración.

Preguntados si consideran que la "selección brasileña es favorita para ganar la Copa América que se realizará en Brasil", el 46% respondió no, frente a un 39,6% que dijo sí y un 14,4% que no sabe o no respondió, indicó una encuesta del instituto Paraná Pesquisas

La muestra se tomó vía telefónica a 2.071 personas mayores de 16 años entre el 4 y el 6 de junio. Precisamente, ese último día, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció la baja del delantero del Paris Saint-Germain por la "gravedad" de la lesión en el tobillo derecho.

Neymar, que además está inmerso en un escándalo por señalamientos de violación, se lastimó en un amistoso de la verdeamarela con Catar jugado en Brasilia.

El equipo de Tite se estrenará el viernes ante Bolivia en el estadio Morumbí de Sao Paulo. Los anfitriones comparten el Grupo A junto a los bolivianos, Perú y Venezuela.

Además, el 70% de los encuestados reconocieron estar "poco" o "nada" interesados en la Copa América , en la que los brasileños buscan su novena estrella en la competición.

El 23,7% dijo estar "interesado" y 3,4% "muy interesado" en el torneo.

Los organizadores de la Copa informaron el miércoles que solamente han vendido el 65% de las entradas de los 26 duelos, frente al 70% que esperaban tener comercializados para esa altura.

Aunque se mostraron esperanzados en que las ventas repunten una vez se inicien los partidos.

