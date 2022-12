No, gracias.

Ni un minuto duró la conferencia de prensa del 'Bolillo': le echó la culpa a los jugadores y se marchó Hernán 'Bolillo' Gómez, realizó este viernes una breve comparecencia ante la prensa después de perder ante Chile (1-2) en la que no aceptó preguntas y dijo que prefería no hablar porque no tenía mucho que contar.