Noel Sanvicente: “a mí no me contrataron para ganar la Copa América"

"No vine a competir con ninguno de los colegas, vengo con un proyecto, con un plan de trabajo de buscar una clasificación al Mundial, a mí no me contrataron para ganar la Copa América", señaló Sanvicente a periodistas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la selección venezolana en la Isla Margarita, según reseña el diario Líder en su página web.

'Chita', quien entregó la lista de 30 jugadores de la que elegirá 23 que viajarán a Rancagua (Chile) a comienzos de junio, realiza entrenamientos en esta isla con varios de los futbolistas que ya se han concentrado.

"El jugador que más trabaje es al que me voy a llevar. Aquí nadie está seguro, los que están acá (en Margarita) le sacan ventaja a los que todavía no han llegado", expresó.

Arango, capitán de la ‘vinotinto’ y centrocampista del 'xolos' mexicano encabeza el grupo que cuenta también con el volante del Genoa italiano Tomás Rincón y el ariete el Zenit ruso Salomón Rondón.

Entre los jugadores foráneos que ya se han reportado al llamado de Sanvicente están el lateral izquierdo Cristian Santos, que ascendió a la primera división holandesa con el Nec Nijmegen, el volante del Baliskersirspor turco Ronald Vargas, y el delantero del Philadelphia Union estadounidense Fernando Aristeguieta.

Venezuela, que integra el grupo C de la Copa América, debutará el próximo 14 de junio ante Colombia, el 18 se medirá con Perú y el 21 con Brasil.