Óscar Córdoba defendió a Gonzalo Jara: “Quien no tenga nada que hacer en el campo, que no se meta"

El exguardameta, quien vivió un delicado episodio relacionado a las invasiones de hinchas al terreno de juego, dio su opinión sobre la polémica del jugador chileno, quien pateó a un hincha durante el partido contra Uruguay.

En junio de 2008, Óscar Córdoba pasó por uno de los momentos más incómodos de su carrera deportiva. Cuando era portero del Deportivo Cali, un hincha entró al campo del Pascual Guerrero para intentar agredirlo, en medio de una dura derrota por 0-2 contra Deportes Quindío.

No hubo confrontación física, porque intervino un policía, sin embargo. fue un acontecimiento que quedó marcado en la retina del mundialista.

Este martes, Córdoba habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' y dio su opinión sobre el incidente ocurrido con Gonzalo Jara en la Copa América. Durante el partido de este lunes entre Chile y Uruguay, un intruso entró al terreno de juego, y el defensa austral le dio una patada, haciéndolo caer.

“Si una persona se siente agredida puede reaccionar de muchas maneras. Cuando me tocó a mí, en el Deportivo Cali, vi que una persona se me acercaba y yo me estaba preparando para darle un golpe, pero un policía lo cogió antes”, dijo el caleño haciendo alusión a que, quizá, Jara se pudo sentir amenazado con la presencia del hincha.

Asimismo, aseguró que cuando un espontáneo entra al campo nadie sabe lo que es capaz de hacer. “¿Quién mide la intención de una persona que entra a un terreno de juego, donde no tiene nada que hacer?”, cuestionó el exfutbolista.

A su vez, fue tajante al indicar que "el que no tenga nada que hacer en el terreno de juego que no se meta, así de sencillo. Usted paga una boleta para ver un espectáculo, nada más”, dijo Córdoba.

El que fuera portero de la Selección Colombia, inclusive, se animó a proponer medidas para evitar que dichas personas sigan teniendo protagonismo. “La persona que entre a una cancha que se lleve una multa exorbitante y dejamos la pendejada”.

Sobre si el jugador debe recibir una sanción por su actitud, Córdoba se limitó a decir "yo espero que no".

