Óscar Córdoba, sin pelos en la lengua: “A Lionel Messi le quedó grande la Copa América 2019”

El exfutbolista de la Selección Colombia criticó duramente al capitán de Argentina, que este martes fue eliminada en semifinales del certamen continental, tras perder 2-0 contra Brasil.

Óscar Córdoba, exjugador colombiano, se mostró indignado con el desempeño futbolístico del argentino Lionel Messi, en la Copa América de Brasil 2019.

"Esta Copa América le quedó grande a Messi, se lo vio triste, cansado y preocupado. No sé si no lo sufrió, pero no lo vivió. Caminó durante toda la Copa América. Fue a caminar la Copa América”, fueron las palabras del exjugador colombiano de Boca Juniors, en ‘Fox Sporst’.

"Tú no puedes ser el mejor del mundo y esperar 11 minutos para coger el balón”, agregó Córdoba en referencia al partido de semifinal entre la Selección de Argentina y Brasil.

La Copa América Brasil 2019, para el astro argentino del Barcelona, se convirtió en la novena decepción de Messi, con el combinado celeste y blanco, tras participar en cinco torneos continentales y cuatro mundiales, desde 2006.

