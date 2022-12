Óscar Washington Tabárez: "Fue un partido muy duro, pero Uruguay siempre lucha hasta el final"

El entrenador de la selección celeste se mostró contento, tras vencer 1-0 a Chile, en la Copa América Brasil 2019.

El técnico de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, afirmó este lunes que el partido en que Uruguay se impuso por 0-1 a Chile y se quedó con el primer lugar del Grupo C de la Copa América fue "muy duro" y "muy parejo" pero fue decidido por la tradición de los charrúas de luchar hasta el final.

"Estoy satisfecho. Pudiera haber sido otro resultado. En un partido tan parejo cualquier cosa podía ocurrir pero este equipo siempre lucha hasta el final y disputa cada pelota como si fuera la última. El equipo mostró algo que es tradición del fútbol de Uruguay", afirmó Tabárez en la rueda de prensa que concedió tras el partido en el Maracaná en Río de Janeiro.

"Estos partidos cerrados se definen por circunstancias y nos tocó ganar y me tiene muy satisfecho. Fue un partido muy disputado, parejo, con pocos espacios. Fallamos en algunas oportunidades pero llegamos más que el rival, en situaciones más claras que no pudimos concretar", agregó.

El seleccionador uruguayo afirmó que los partidos tan parejos se definen en detalles y minucias y Uruguay lo consiguió por creer en la victoria hasta el final e imponerse con el gol de Edinson Cavani en el minuto 82 cuando Perú dominaba el compromiso.

"Estos torneo son así y en minucias salimos vencedores", afirmó.

"Cavani es así. Llegó a equivocarse en el partido, pero no para nunca", aseguró sobre el delantero del París Saint Germain francés.

Tabárez admitió que Chile tuvo el control del partido en gran parte del primer tiempo pero Uruguay pudo emparejarlo y crear oportunidades en el segundo tiempo que consideró más claras que las que tuvieron los chilenos.

Afirmó que alineó un equipo más ofensivo que el de los partidos anteriores porque pensó que Chile jugaría con el mismo equipo con que venía haciéndolo pero que fue sorprendido con la salida de cuatro titulares en el conjunto rival, incluyendo el centrocampista referencia Arturo Vidal.

"No lo habíamos previsto. Fortaleció numéricamente su sistema defensivo. Habíamos planificado un partido con base en lo que mostró en los otros dos partidos", aseguró al referirse a la decisión de Chile de alinear cinco defensas.

Agregó que ahora le toca pensar en el partido de cuartas de final con Perú el próximo sábado pero que no lo planeará con base en el equipo peruano goleado por 5-0 por Brasil el pasado sábado ya que considera que fue un resultado fortuito.

"El partido con Brasil no lo consideramos. Son partidos que pasan cada tanto. Y cinco golpes ponen en guardia a cualquier equipo y lo pueden transformar en un equipo muy difícil", afirmó.

Tabárez aseguró que el partido por cuartas de final igualmente será difícil debido a que Perú tiene como base el equipo que clasificó al Mundial de Rusia 2018 y cuenta con muy buenos jugadores.

"Vamos a recuperarnos y a prepararnos para el viaje a Salvador. Nos sirve un día más de descanso. Es algo importante. Estamos llegando muy justo. Pero no lo tomo con ventaja, cambiaría ese día por no tener tantos jugadores lesionados. Se nos redujeron las opciones a menos de 20 jugadores", afirmó al referirse a sus lesionados.

"Vamos a encarar ese partido como todos los anteriores, con la intención de ganarlo. Era lo que queríamos entonces tenemos que tomar conciencia de que hay que ir a aprovechar las oportunidades que se nos dan", afirmó al admitir que, como primero del Grupo C, Uruguay ganó un día a más de descanso y huyó de enfrentar a Colombia.

Tabárez aseguro que Colombia es en este momento tal vez la selección más fuerte del torneo, tras vencer todos sus compromisos, porque mostró un buen plantel y una gran fortaleza.

"Pero no puedo decir que Chile no le pueda ganar a Colombia, para mí no sería algo extraño", afirmó.

