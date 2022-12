Óscar Washington Tabárez: “No se pudo y hay que aceptar cuando se gana o se pierde”

El entrenador de la selección uruguaya se refirió en rueda de prensa a la derrota y eliminación de los ‘charrúas’ de la Copa América 2019, luego de perder 5-4 desde los penaltis.

El seleccionador uruguayo Óscar Washington Tabárez consideró tras caer en los cuartos de final de la Copa América ante Perú por penaltis (4-5) después de un 0-0 en el encuentro que la eliminación es "una desilusión grande" porque Uruguay vino "con la idea de ganar".

"Lo que nos causa es una desilusión grande porque vinimos con la idea de ganar, tratamos de imponerla, no se pudo y hay que aceptar cuando se gana y cuando se pierde", admitió el seleccionador de la Celeste tras el partido en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía.

Tabárez dijo que salieron "a buscar el partido", apuntó que Perú "no tiró ningún tiro al arco" e hizo "su juego" y el gasto físico lo hizo su selección, algo que consideró que se notó en la parte final del encuentro.

"Hasta el último momento, el equipo siguió buscando, y en los penales estuvo mejor Perú, y está todo bien. Hay que aceptar la derrota y felicitar al rival porque no hizo nada fuera del reglamento, trató de bajar el ritmo al partido y no se intimó, cuántas veces lo hemos hecho nosotros", señaló.

Sobre si les pudo perjudicar que de los 90 minutos se pasara directamente a los penaltis en lugar de haber prórroga, el seleccionador uruguayo lo negó porque estaba "establecido" en el reglamento y sabían el tiempo con el que contaban.

"Quizás un aspecto en el que fallamos es que tuvimos siete fueras de juego, que es una cifra alta, y tres de ellos terminaron en gol... No tengo ninguna queja ni ninguna objeción", añadió Tabárez.

El seleccionador uruguayo no consideró que haya sido el golpe más duro, ya que mencionó que en la anterior Copa América, la del centenario 2016 quedaron fuera en la fase de grupos.

"Todas las derrotas duelen, pero si nos creemos eso de que en algún momento se nos consideraba favorito y las características del fútbol uruguayo y los problemas que tenemos desaparecieron y hay que salir campeón de todo... Son visiones que yo no comparto", agregó.

No obstante, Tabárez valoró que en el partido hubo momentos en los que el trato de la pelota de medio campo hacia adelante fue "muy bueno", aunque no se consiguieran los goles, al menos no en posición reglamentaria.

"Que no concretamos sí, pero cuando se pierde se dice que no sirve de nada. Cualquiera tiene derecho a opinar, pero la toma de decisiones viene de otro sector, no de la corriente de opinión, porque además no tienen la más mínima información comparada con la que tenemos nosotros", enfatizó Tabárez.

Para el seleccionador uruguayo Perú no sobrepasó al conjunto celeste, sino que vino "con un plan" como el que tenía Uruguay, pero su equipo no pudo ganarle.

"Yo tengo claro que no hay invictos en el fútbol, si no sería aburrido, y tampoco hay equipos que pierdan siempre. Nosotros vamos a seguir el camino que estamos haciendo, vamos a tratar de buscar la mejor expresión y aprender de estas circunstancias, de no conseguir el objetivo que queríamos nosotros y que quería mucha gente en Uruguay", sentenció.

