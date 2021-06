Palo va, palo viene: Por defender a sus selecciones, Higuita y Goycochea 'calientan' la Copa América

Aún no ha rodado el balón en la Copa América y ya hay polémicas. En esta ocasión, René Higuita, referente de la Selección Colombia, y Sergio Goycochea, histórico de la Selección Argentina, son los grandes protagonistas.

Días atrás y entrevista con ESPN, el argentino expresó que "la 'Albiceleste' llega mejor parada que la 'tricolor' de cara al torneo de selecciones, no solo por tener a Messi, sino porque hay un proceso".

Dicha afirmación generó molestia en los entrevistados, quienes argumentaron que no era así. En ese momento, se presentó una airada discusión hasta el punto que Goycochea abandonó la entrevista.

Pero eso no quedó ahí. Al 'ring', se subió Higuita. En declaraciones para el mismo medio, se mostró en contra de lo expuesto por el argentino y hasta le recordó el famoso 5-0 que Colombia le propinó a Argentina.

"Cada quien defiende lo suyo, pero yo pienso que Colombia va a llegar más lejos que Argentina en esta Copa América", fueron algunas de las palabras de René.

René #Higuita: "Colombia va a llegar más lejos que Argentina en la Copa." pic.twitter.com/I9qThHnrri — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) June 3, 2021

Como si fuera poco, el colombiano la siguió en redes sociales. En su cuenta de Twitter, emitió un comunicado, donde si bien resaltó individualidades como Messi y Di María, le 'cantó la tabla'.

"A eso no le tememos, solo nos crece y nos obliga a ser mejores que ustedes. Goyco, estoy seguro que te lo vamos a demostrar. En esta Copa América, Colombia llegará más lejos que Argentina", dijo Higuita.

Amigo @okgoyco90, escuché tus declaraciones en @NexoESPNco, y con mucho cariño te digo, no estoy de acuerdo.

Comunicado abierto para Sergio Goycochea. pic.twitter.com/dTqia2YbS4 — René Higuita (@higuitarene) June 3, 2021

¿Acto seguido? Sergio Goycochea respondió en su cuenta oficial de Twitter con un contundente: "Querido, René Higuita, solo te puedo decir una cosa, Argentina va a llegar más lejos que Colombia"

Querido @higuitarene, solo te puedo decir una cosa, la Selección @Argentina va a llegar más lejos que Colombia, déjate de joder! — Sergio Goycochea (@OKGoyco90) June 3, 2021

Frente a toda esta polémica que se ha generado en la última semana, Gol Caracol habló con René Higuita y se le preguntó por la discusión que tuvo con Sergio Goycochea.

"Como colombianos defendemos a nuestra selección y Sergio hace lo mismo con Argentina. Ellos tienen una gran historia, pero hay que escribirla cada día. Confío en que Colombia llegará más lejos que Argentina en la Copa", dijo.

Y no fue lo único, ya que, se ha manejado la información de una supuesta valla publicitaria en una de las principales calles de Buenos Aires, donde Higuita le dice a los argentinos y a 'Goyco' que a Colombia le irá mejor que a Argentina.

Frente a dicho tema, René expresó que "no sabe nada". No obstante, aprovechó la oportunidad para decir: "hasta ahora no he visto la valla, pero de lo que sí estoy seguro es del protagonismo de nuestra selección en la Copa América".

"Las Eliminatorias nos darán una luz para decirle a Sergio que son 11 contra 11 y que la historia se escribe cada día. Eso me hará reafirmar que Colombia tendrá una mejor presentación que Argentina en la Copa", firmó el exarquero.

Para finalizar, le habló de frente a Goycochea. "Reto a mi amigo 'Goyco' a tatuarse el 5-0 si Colombia obtiene mejores resultados que Argentina, en territorio brasileño, durante la Copa América. Le propongo eso", sentenció.

Hasta el momento, no se ha dado respuesta del exguardameta argentino Sergio Goycochea. ¿Aceptará? ¿Qué reto le propondrá a Higuita en caso de que la 'Albiceleste' avance más que la 'tricolor'? Veremos.