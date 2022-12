Pese a jugar en China, Ezequiel Lavezzi se alista para la Copa Centenario

El ‘pocho’ Lavezzi, a diferencia de los futbolistas colombianos que militan actualmente en la Superliga China, sí fue tenido en cuenta por el entrenador de su país Gerardo Martino para hacer parte de la platilla que viajará a Estados Unidos en el mes de junio.

Varias han sido las críticas hacia el jugador de 31 años quien ha pasado por clubes como Napoli y Paris Saint Germain, por la decisión de continuar su carrera deportiva en una liga que muchos consideran poco competitiva, pero que se ha hecho un lugar en el fútbol mundial pescando a grandes figuras del balompié internacional con jugosos contratos.

Sin embargo, el delantero de la ‘albiceleste’ declaró en su llegada a Argentina, que dichos comentarios no le interesan y tampoco los siente.

“Yo estoy al margen de eso. Trato de no darle mucha pelota. Antes que nada soy argentino y quiero que le vaya bien a Argentina, yo hago mi trabajo. Vengo y trato de estar feliz, y no me importa el pensamiento de cierta gente que no es importante en mi vida”, declaró el delantero de 31 años.

Por otra parte, dejó saber que luego de las dos recientes finales en las que el combinado del ‘Tata’ se ha ido con las manos vacías, hay sed de victoria.

“Aunque no veo presión extra, uno lo toma con la experiencia de haber llegado a dos finales y haberlas perdido. Vamos a ver si este año se nos puede dar", señaló Lavezzi.