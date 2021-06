‘Pibe’ Valderrama: “La Selección Colombia metió un gol de barrio, hasta me engañaron a mí”

Carlos ‘Pibe’ Valderrama es voz autorizada cuando se trata de hablar de la Selección Colombia y así lo hizo luego del buen inicio del combinado patrio, en la Copa América.

“Edwin Cardona, a los 44 del primer tiempo, metió un gol de barrio, de los que uno hace en la calle, que le tira una pared, dos paredes, tres paredes y la defensa dormida, qué golazo, hasta me engañaron a mí”, afirmó de entrada el otrora futbolista a través de su canal de ‘YouTube’.

Además, el ‘Pibe’, fiel a su estilo, dijo que “me hizo acordar al barrio Pescaito en las calles con arena y piedra, un golazo. Suficiente para arrancar la Copa América, 1-0 ganó Colombia, comenzó con el ‘pie derecho’”.

Por último, Valderrama llenó de elogios al ‘10’ de la Selección Colombia en este certamen internacional, Edwin Cardona, quien dejó un lujo en pleno partido.

“Cardona tiró un túnel de esos que no se ven, esas son alegrías del fútbol, es un talentoso. Voy a esperar quiénes o cuántos túneles hay, en la copa, que no creo. Me divertí y dormí bacano. Muchachos ‘pa lante’, que esta vaina arrancó bacana”, finalizó.