¿Por qué es español el árbitro del partido Colombia vs Uruguay por la Copa América?

El duelo del próximo sábado entre Colombia y Uruguay en los cuartos de final de la Copa América , será un partido de mucho cuidado para el árbitro español Jesús Gil Manzano. Sobre todo, después de lo que le pasó al juez argentino Néstor Pitana y el error con el que perjudicó a la 'tricolor'.

Para esa misión tan delicada, la Conmebol encargó a todo un equipo de árbitros españoles para impartir justicia en el juego de cuartos de final. Jesús Gil Manzano y sus asistentes Diego Barbero y Ángel Nevado, manejarán las acciones dentro del terreno de juego y sus compatriotas Ricardo de Burgos Bengoetxea y José Luis Munuera, estarán al frente del VAR.

Es ahí donde surge la pregunta: ¿Por qué hay jueces españoles en la Copa América?. La respuesta es sencilla y se trata de un acuerdo entre la UEFA y Conmebol para intercambiar árbitros para la Eurocopa y la Copa América.

Es por esa razón que los argentinos Fernando Rapallini, como juez principal, acompañado Juan Pablo Belatti y Yamil Bonfa, como asistentes, se encuentran impartiendo justicia en la Eurocopa. Ellos ya actuaron en los partidos entre Ucrania vs Macedonia del Norte, Croacia vs Escocia y el emotivo Francia vs Suiza.

"La intención de esta cooperación es optimizar el arbitraje de ambas confederaciones. Será la primera vez en la historia que se realiza un intercambio de esta naturaleza", señaló la Conmebol por medio de un comunicado, cuando oficializó el acuerdo.

Por su parte, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, explicó: "Uno de nuestros objetivos permanentes de la CONMEBOL es lograr un arbitraje cada vez más profesional, capacitado y abierto a la utilización de herramientas tecnológicas. Estamos convencidos de que la cooperación con la UEFA en este campo beneficiará mucho a ambas confederaciones”.

Gil Manzano y sus colegas, dirigieron en la Copa América los partidos entre Chile vs Bolivia y Ecuador vs Perú. Colombia vs Ecuador tuvo al central español como cuarto árbitro en el primer partido de la 'tricolor' en el grupo B, dicho juego lo dirigió el ya mencionado Pitana.