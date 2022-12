Presidente de la AFA: "A Messi tenemos que sacarle la presión de la necesidad de ganar algo"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), estuvo este miércoles en París en una entrevista con la AFP, donde habló de la selección 'albiceleste' y del astro argentino del Barcelona.

Tapia, que lleva desde 2017 al frente de la AFA, viajó a la capital francesa para asistir al 69º Congreso de la FIFA, en el que Gianni Infantino fue reelegido por aclamación y seguirá al frente de la institución hasta 2023.

Pregunta: La Conmebol apoya con firmeza a Gianni Infantino ¿Qué balance hace del Congreso?

Respuesta: "Muy contento de haber tenido todas las aprobaciones de los diferentes puntos, sobre todo la reelección del presidente Infantino. Estamos muy contentos con su gestión. Conmebol fue la primera confederación que le mostró su apoyo, así que felices".

P: Quedan diez días para el comienzo de la Copa América. ¿Qué se puede esperar de la renovada Argentina?

R: "Ya estamos en los días previos con mucha ansiedad y con ganas de que comience. El equipo llega bien, es una selección en formación la que tenemos, porque del Mundial de Rusia no son muchos los jugadores que han quedado en el proyecto".

P: Parece que se ha rebajado drásticamente la tensión con respecto a un año antes, en el Mundial.

R: "Sin duda, se ha descomprimido muchísimo la situación. Hay que tratar de seguir desarrollando este proyecto recién comenzado con Scaloni (Lionel, seleccionador). Realmente la idea es proyectar al próximo Mundial una selección que sea mucho más competitiva".

P: ¿Puede apostar por la continuidad de Scaloni hasta el Mundial de Catar 2022?

R: "En Argentina por desgracia los resultados son los que mandan. Pero nosotros creemos en los proyectos, como viene pasando con las selecciones juveniles, marcando un trabajo desde hace dos años. De los últimos seis torneos de juveniles, Argentina ha ganado cinco. Esto es importante y es lo que nos va a dar a largo plazo lo que nos hacía falta, tener selecciones que compitan mundialmente, que era lo que habían perdido nuestras selecciones. Y después de esto, ver para qué está la selección argentina (absoluta)".

P: Messi aseguró unos días que su objetivo es ganar un título con Argentina antes de retirarse.

R: "Escucharle decir eso es importantísimo. Tenemos que dejarle que disfrute dentro del campo de juego y sacarle la presión de la necesidad de ganar algo".

P: Además de Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María son las estrellas que lideran un grupo muy joven.

R: "Las figuras son importantísimas en la selección, por nombre y porque cada uno triunfa donde juega. Pero es una selección en formación, con chicos que tienen su primera posibilidad y que sin duda van a tratar de ganarse un lugar para el futuro. Creo que lo van a demostrar y a aprovechar la oportunidad que tienen".

P: Y en dos días comienza en Francia el Mundial femenino, con Argentina de vuelta.

R: "Somos un equipo humilde, hacía 12 años que no jugábamos el Mundial. Es una actividad (el fútbol femenino) que no se había desarrollado en dos años cuando nosotros asumimos. Logramos tener Sub-15 y Sub-17 de femenino, que la AFA no tenía, hemos logrado hacer una liga a nivel nacional femenina, para seguir desarrollando y generando, tener el recambio necesario. Estamos en una etapa de consolidación, pero jugar el Mundial ya cumple nuestro objetivo".

