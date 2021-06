Quiénes son los jugadores convocados de la Selección de Bolivia para Copa América 2021

La Selección de Bolivia, que ya se encuentra en territorio brasileño para disputar la Copa América 2021, reveló en la noche de este jueves la lista de 27 jugadores convocados para disputar el certamen más antiguo del mundo.

Dirigidos por el venezolano César Farías, Bolivia debutará en la Copa América Brasil 2021 el próximo lunes 14 de junio, contra la selección de Paraguay, a las 7 de la noche, en el estadio Olímpico, de la ciudad de Goiania.

Cabe indicar que, los del 'altiplano', además de Paraguay, se medirán también contra los seleccionados de Argentina, Chile y Uruguay, por el Grupo B.

En cuanto al certamen, Bolivia ya sabe lo que es levantar el trofeo de la competición más antigua del mundo. Fue en 1963, año en que ocupó el primer lugar de la tabla de posiciones, con 11 unidades y en el que el exjugador Ramiro Blacut, del combinado 'verde', fue elegido como el mejor futbolista de esa Copa América.

El estratega Farías podrá contar con su máxima figura, el delantero Marcelo Martins, quien es el goleador histórico de Bolivia con 24 tantos, en 83 partidos jugados.

Publicidad

Lista de convocados de la Selección Bolivia para la Copa América:

Arqueros: Carlos Lampe (Always Ready), Javier Rojas (Bolívar), Rubén Cordano (Bolívar)

Defensores: Diego Bejarano (Bolívar), Òscar Ribera (Blooming), Luis Haquín (Deportes Melipilla, Chile), Jairo Quinteros (Bolívar), Luis Barbosa (Aurora), Adrián Jusino (Larisa, Grecia), José Sagredo (The Strongest) y Enrique Flores (Always Ready)

Mediocampistas: Ramiro Vaca (The Strongest), Erwin Saavedra (Bolívar), Diego Wayar (The Strongest), Leonel Justiniano (Bolívar), Erwin Junior Sánchez (Blooming), Boris Céspedes (Servette Ginebra, Suiza), Juan Carlos Arce (Always Ready), Roberto Fernández (Bolívar), Moisés Villarroel (Wilstermann), Danny Bejarano (Lammia FC, Grecia)

Delanteros: Jeyson Chura (The Strongest), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Marcelo Martins (Cruzeiro, Brasil), Luis Ramallo (Always Ready), Jaume Cuéllar (SPAL, Italia) y Gilbert Álvarez (Wilstermann).