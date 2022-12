Reinaldo Rueda aseguró que Chile luchará por el primer lugar para ganar días de descanso

Más allá del honor y el rival para el choque de cuartos, el entrenador colombiano remarcó un aspecto más por el que quedarse con el liderato del Grupo C puede ser crucial.

El técnico de la selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda, afirmó este domingo que Chile luchará el lunes frente a Uruguay por el primer lugar del Grupo C de la Copa América debido a que le dará días adicionales de descanso, que algunos de sus jugadores están necesitando, como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que aún no están confirmados para el partido frente a los 'charrúas'.

Si somos los primeros del grupo tendremos cuatro días de recuperación mientas que si nos quedamos de segundos tan sólo tendremos dos días. Eso es muy ventajoso por la recuperación mental y fisiológica de la capacidad de competir", afirmó Rueda en una rueda de prensa en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, escenario del partido del lunes.

"Es beneficioso porque incluso uno de esos cuatro días podemos liberar a los jugadores para que al menos tengan un día para librarse del estrés", agregó el estratega.

Chile, que lidera el Grupo C de la Copa América con seis puntos y ya garantizó cupo en cuartos de finales, necesita al menos un empate frente a Uruguay (4 puntos) en el Maracaná para mantenerse como líder de la llave. En ese caso se medirá el próximo sábado en cuartos de final a Perú o a Paraguay en la ciudad de Salvador.

En caso de perder y de quedarse con el segundo lugar del Grupo, Chile tendrá que medirse el viernes en Sao Paulo en cuartos de final a Colombia, que avanzó como primero del Grupo B.

"El primer lugar es algo que la selección se ha ganado por los juegos que ha hecho y por lo que ha mostrado en la cancha. Independiente del resultado, de quedar en primero o segundo, no podemos restarle valor a los terceros de los otros grupos", afirmó Rueda al insistir en el deseo de Chile de quedar líder del Grupo.

Rueda fue bombardeado de preguntas sobre el estado físico de Sánchez y Vidal, dos de los jugadores claves de Chile, que están lesionados y cuya presencia en el partido del lunes está en duda.

El seleccionador dijo que su alineación dependerá de cómo se comporten en el entrenamiento de la noche de este domingo y cómo se sientan en la mañana del lunes.

"Los lesionados han estado en el departamento médico pero sólo en la noche, cuando hagamos la práctica, sabremos cómo reaccionarán a los tratamientos. Lo de Alexis es más delicado pero esta mañana el médico estaba muy optimista sobre su estado. Lo de Arturo es cuestión de reacción en la parte muscular con las horas de recuperación", afirmó.

Alexis Sánchez jugó gran parte del partido con Ecuador con un esguince en el tobillo, mientras que Arturo Vidal arrastra problemas musculares desde que llegó a Brasil y no ha acabado ninguno de los dos partidos que la Roja ha jugado en el torneo.

"Consideraremos lo de Alexis después de la práctica y cuando sepamos cómo se siente el propio jugador. No queremos precipitarnos. Todos quieren jugar y están muy comprometidos, pero no queremos que se agrave la lesión y que lo perdamos para otras instancias. No queremos precipitar su regreso y malograr su recuperación", dijo.

Sobre Uruguay, Rueda se dijo un admirador del trabajo del técnico Óscar Tabárez en Uruguay, que ha dado muchos frutos y ha permitido proyectar a jóvenes talentos e introducirlos en la selección e inculcarles la mística de lo que es Uruguay.

"Es un país muy competitivo. Mantiene su estatus pese a no tener una gran población y por eso para mí siempre ha sido el firme candidato al título de esta Copa América", afirmó.

El técnico colombiano calificó a Luis Suárez y Edinson Cavani, la pareja de atacantes de Uruguay, como excepcionales y explicó que, pese a que tienen características diferentes, se complementan muy bien en la cancha.

"Son buenos finalizadores, han jugado muchos años juntos, suman una cantidad extraordinaria de goles en Europa. Es un potencial muy grande para Uruguay".

