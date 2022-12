Reinaldo Rueda cambió críticas por elogios en Chile: después de la tempestad, llegó la calma

El entrenador vallecaucano tendrá su primer gran reto comandando ‘La Roja’ este viernes (6:00 p.m. por Gol Caracol y GolCaracol.com), cuando enfrente por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019 a la Selección Colombia.

“La llegada de Reinaldo Rueda a Chile fue bastante resistida por la hinchada y la prensa local”, afirmó de entrada el periodista chileno Jeser Lara, de ‘BioBioChile’, quien analizó para GolCaracol.com . el crucial encuentro que sostendrán este viernes Colombia y el seleccionado que dirige el DT ‘cafetero’.

Y es que para nadie es un secreto que el arribo del estratega vallecaucano a la Selección de Chile , en enero de 2018, fue una noticia que no cayó del todo bien en un país que venía de sufrir la dura eliminación al Mundial de Rusia.

“Tuvo la mala fortuna de llegar en medio del conflicto entre Claudio Bravo y Arturo Vidal. Quiso mediar, pero todavía no se ha llegado a una solución. Luego comenzó a ganarse críticas por apostarle al recambio y los jugadores que probó no rendieron. Además, los resultados en los amistosos no lo acompañaron”, aseguró Lara.

Por eso, el certamen continental que inició en Brasil el pasado 14 de junio, era la prueba de fuego para un Reinaldo Rueda que debía comandar nada más y nada menos que al bicampeón del torneo.

“Todos estaban expectantes de la Copa América . Llegaron las victorias contra Japón y Ecuador, y pese a la caída contra Uruguay, se pudo ver el sello de Rueda. Este torneo ha sido un bálsamo para él. Le dio vuelta a la tortilla y empezó a recibir elogios por su planteamiento”, aseveró.

“El equipo se ve bastante unido, las variantes que se utilizaron contra Uruguay dieron frutos porque el equipo está al 100%. Guillermo Maripán es el único que todavía ha mostrado falencias y según las últimas indicaciones que nosotros tenemos, sería reemplazado por Gonzalo Jara en la defensa, para enfrentar a Colombia”, complementó.

Por lo que bajo este panorama, el extécnico campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, tendría más que asegurada su continuidad al frente de ‘La Roja’, sin importar el resultado de este viernes.

“Su puesto no está en juego contra Colombia. Si pierde, va a seguir en el puesto. Tiene el respaldo del presidente de la ANFP (Sebastián Moreno), quien está conforme con su trabajo y cuenta con él para clasificar al Mundial de Catar 2022”.

