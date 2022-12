Reinaldo Rueda: "El VAR genera frustración después de cantar un gol, nos tenemos que acostumbrar"

El seleccionador de Chile elogió "el carácter" de su selección este viernes, en la cancha del Arena Corinthians, para sobreponerse a dos tantos anulados por esta tecnología y acabar eliminando a Colombia.

"Nos tenemos que acostumbrar a eso. Le quita espontaneidad (...), pues genera frustración después de cantar un gol" que luego acaban por anularte, apreció Rueda, en conferencia de prensa después de clasificarse a las semifinales de la Copa América.

Para el seleccionador, "el camino es largo, ya que este torneo es una meta intermedia. La meta anhelada es clasificarse a Catar" en 2022, añadió.

A pesar de que el argentino Néstor Pitana anuló dos goles a Chile (a Charles Aránguiz en el 15 y a Arturo Vidal en el 72), la Roja "no perdió equilibrio ni el control mental por esas decisiones".

Para Rueda, la tanda desde los once metros no es fruto del azar. "Me di cuenta que los penales había que trabajarlos todos los días, solo se valora cuando te toca en contra (...) En Chile, en todos los entrenamientos acabamos con tiros en el punto de penal", expuso.

Rueda explicó que el retraso de su selección para llegar este viernes al estadio de Itaquera, que forzó a que se aplazase el encuentro en 20 minutos, se debió al tráfico de Sao Paulo, cuya área metropolitana suma unos 20 millones de habitantes.

"En una ciudad como Sao Paulo estaba incluso todo bien planificado y, aun así, nos retrasamos (...) Eso genera ansiedad y desespero dentro del bus" de los jugadores, lamentó.