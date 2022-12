Reinaldo Rueda rechazó los ataques a Gabriel Arias y William Tesillo, en las redes sociales

El técnico colombiano lamentó este viernes en Sao Paulo las críticas y ataques sufridos en las redes sociales por el portero chileno, responsabilizado por el segundo gol en la derrota de 0-3 frente a Perú.

"Es un tema también de moda, las redes sociales les gana a todos en velocidad y cualquiera puede escribir en forma cobarde e irresponsable", afirmó Rueda en conferencia de prensa en el estadio Arena Corinthians, sede el sábado del partido por el tercer puesto de la Copa América Brasil 2019, ante Argentina.

Rueda puso también como ejemplo la situación vivida por el defensa colombiano William Tesillo, quien denunció amenazas en su contra a través de las redes sociales.

"Todos los que estamos en este medio estamos expuestos a este tipo de situaciones. Lo mismo pasó en Colombia con el joven William Tesillo al desperdiciar el penalti", en la definición contra Chile por los cuartos de final que los chilenos vencieron por 4-5 tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, dijo Rueda.

El entrenador, de igual manera, lamentó la "situación delicada" de las selecciones chilenas de base, que no juegan un Mundial Sub'20 desde Turquía 2013.

"Somos la única selección que no tiene un solo jugador Sub'23 en la nómina de esta Copa América. No es fácil renovar la generación exitosa y el trabajo para el futuro del fútbol chileno es bien sensible e intenso", citó Rueda, quien destacó la presencia de los nuevos Oscar Opazo, Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Érick Pulgar.

De cara a los próximos torneos continentales y con la experiencia de Brasil, donde algunas selecciones se quejaron del estado de las canchas, la falta de público y los grandes desplazamientos, Rueda pidió para que en un futuro "todo sea más funcional".

"Así como se vende cada vez mejor la Eurocopa, nosotros tenemos que cuidar nuestra Copa América. Las futuras sedes se tienen que retroalimentar de Brasil", un país en el que se juega, en promedio, 25 partidos más durante todo el año para los clubes en comparación con los del resto de los países de Suramérica, detalló el técnico.

Al ser preguntado por las opiniones del portero Claudio Bravo, que no fue convocado para la Copa América y se puso a "disposición" del técnico, Rueda fue enfático: "él no está en esta nómina y no voy a opinar".

En cambio, resaltó "la convivencia" con el plantel.

"Era a lo que más le temía, porque los jugadores venían de realidades diferentes en sus clubes. No es fácil convivir un mes y soportarnos, pero esto ha sido muy positivo", concluyó el técnico colombiano.

