Retos de Pékerman como CEO de Colombia en la Copa América

Tras el inicio de la participación de la Selección Colombia en la Copa América en Chile, y su inminente partido contra Brasil, el director técnico del combinado nacional de mayores, José Pékerman, enfrenta como CEO de la Tricolor tres retos fundamentales: integrar los nuevos talentos al equipo de trabajo, fortalecer el liderazgo al interior del grupo y acentuar la capacidad de pensamiento crítico y visión periférica.

Así lo analiza la firma Lee Hecht Harrison (LHH), líder mundial en soluciones de gestión de cambio, formación de líderes y desarrollo del talento, que comenta que Pékerman ha demostrado ser un líder capaz de construir un proyecto colectivo eficiente, que ha llevado a Colombia a estar en el top cinco del ranking de la FIFA durante los últimos años e implementar un modelo de liderazgo respaldado por los resultados en el certamen de Brasil.

Ahora, en Chile, el reto será integrar los nuevos talentos al equipo de trabajo. El 35 por ciento de los convocados para la Copa América no estuvo en el Mundial 2014, lo que significa que es vital que Pékerman logre alinear tácticamente a quienes han sido titulares con los nuevos jugadores, para potenciar estas nuevas capacidades y crear nuevas opciones tácticas.

“El líder dentro de una organización es el principal responsable de asegurar la adaptación del equipo con el fin de lograr un alto rendimiento. Los equipos existen para producir resultados, medidos a través de su propia productividad. Sin embargo para sobrevivir en entornos altamente competitivos, es necesario dejar de ser predecibles e innovar continuamente para no perder la ventaja estratégica, como sucedió ante Venezuela”, dijo Juan Carlos Linares, presidente para Colombia, Ecuador y Costa Rica de LHH.

Además, con los retiros de Mario Alberto Yepes y Farid Mondragón más las ausencias por lesiones de jugadores con influencia en el equipo como Fredy Guarín y Abel Aguilar, Pékerman como CEO debe fortalecer a un nuevo grupo de líderes al interior de la selección. Para ello, cuenta con el regreso de Radamel Falcao y los buenos rendimientos del arquero David Ospina y los volantes James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.

Para Linares, los líderes estratégicos deben crear músculo organizacional para hacer del cambio una actividad empresarial continua, donde lo que prime sea la velocidad de adaptación y la precisión en la implementación. “Ya no es suficiente que un líder pueda crear una visión de organización lo suficientemente atractiva como para que al ser transmitida a los diferentes niveles logre el total compromiso de los individuos. El nuevo liderazgo no se centra en una persona, es más bien un liderazgo matricial, distribuido entre todo el equipo”, comentó.

Por último, acentuar la capacidad de pensamiento crítico y visión periférica son algunos de los desafíos del técnico de la Selección; rasgos que muchas veces están ausentes en los líderes actuales que según el reconocido gurú de negocios Paul J.H. Schoemaker, en su estudio reseñado en el Harvard Business Review, son la brecha número uno en el liderazgo moderno.

“El liderazgo de hoy no solo debe enfrentar el cambio. Esto ya no es suficiente. Debe anticiparse, retar, reinterpretar, decidir, alinear y desarrollar músculo organizacional para el aprendizaje continuo”, explicó el presidente de LHH y añadió que de esto se trata el liderazgo estratégico, un nuevo marco de referencia que comprende la interconexión de esas seis habilidades críticas, que hacen de un líder un visionario no solo para su empresa, sino también para la industria y el entorno.