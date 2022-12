Ricardo Gareca: "No me digan que la historia del fútbol peruano es menos que la del colombiano"

El técnico argentino del seleccionado peruano, puso como ejemplo este jueves a Colombia, considerando que es el camino que debe seguir Perú, para poder exportar más futbolistas a otras ligas.

Gareca precisó que Colombia tiene actualmente más de 300 jugadores en el extranjero, mientras que Perú solo tiene 35, penúltimo en Sudamérica y solo por encima de Bolivia (8).

El seleccionador comentó que el futuro de la selección peruana pasa por exportar más jugadores a otras ligas y conseguir que estos se mantengan, porque indicó que si no les va bien y toman la decisión fácil de regresar al fútbol peruano "es un problema" ya que impiden la aparición de nuevos jugadores.

Gareca recordó que Colombia apenas tenía jugadores fuera de su liga nacional cuando él vistió la camiseta del América de Cali entre 1985 y 1989, por lo que valoró la progresión del fútbol colombiano en los últimos treinta años.

"La realidad de Colombia está acá. Con todo el respeto al fútbol colombiano, donde me trataron muy bien y viví de maravilla, no me digan que la historia del fútbol peruano es menos que el colombiano", señaló el técnico.

"Es una ardua tarea que nos espera a todos. Hay que apuntar al desarrollo y al crecimiento. Hay que acertar y ver dónde hay que presionar", agregó.

Gareca anticipó que la selección peruana se tomará "con mucha seriedad" los dos partidos amistosos que jugarán en Lima contra Costa Rica el 5 junio y frente a Colombia el 9 de junio, por lo que el equipo titular que sea vea será probablemente el mismo que inicie los partidos en la Copa América.

Sobre el torneo continental, Gareca indicó que tiene "buenas expectativas" pero declinó poner la etiqueta de favorito a su equipo.

"No sé hasta dónde podemos llegar. El primer paso es clasificar", dijo el seleccionador de Perú antes de calificar de complicado el Grupo A donde deberá jugar frente a Venezuela, Bolivia y el anfitrión Brasil.

El argentino consideró que el paso de Perú por el Mundial de Rusia 2018 le da al combinado peruano una experiencia extra para afrontar con garantías la Copa América.

"Ahora no solo tenemos partidos amistosos y eliminatorias, sino también partidos de Mundial. Somos una selección de experiencia, lo que nos tranquiliza, pero no nos garantiza nada", valoró.

Gareca también afirmó que el experimentado delantero Claudio Pizarro, que a sus 40 años ha renovado una temporada más con el Werder Bremen alemán, no ha sido convocado para la Copa América porque se autoexcluyó.

"Tenemos un concepto muy alto de Claudio Pizarro, pero no podemos convocar a quien de pronto se autoexcluye de la selección", sentenció el seleccionador.

"Si un jugador declara como lo hizo Claudio que no tiene sentido ser llamado para la selección nacional, no puedo hacer nada. No pasa a ser un problema mío, pasa a ser un problema del jugador", agregó.

Gareca recordó que siempre ha manifestado públicamente que "nadie tiene las puertas cerradas de la selección" y que la edad no es un motivo de exclusión.

El argentino señaló que si Pizarro no fue convocado el año pasado para el Mundial era porque "quizás fue uno de los peores momentos de la carrera de Claudio".

"Estaba en el Colonia y solo hizo un gol en todo el año. Apenas participó. En frente estaba un Raúl Ruidíaz que prácticamente tuvo el mejor año de su trayectoria", concluyó.