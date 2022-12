Richard Sánchez, el corajudo volante que liderará a Paraguay contra la Selección Colombia

El mediocampista le brindó equilibrio al seleccionado ‘guaraní’ y espera comandar a su país, así como lo hizo en el empate 1-1 contra Argentina, frente al combinado ‘tricolor’, el próximo domingo, a las 2:00 p.m., en el estadio Arena Fonte Nova.

El equilibrio de Paraguay, que empató este miércoles 1-1 contra Argentina y pudo ganar el partido si no hubiera fallado un penalti, vino de la mano de un futbolista llegado de rebote por lesión de un compañero: Richard Sánchez, que además anotó el gol del 1-0 para la Albirroja.

Tras una decepción en el estreno en la Copa América 2019 contra Catar, en un partido en el que Paraguay llegó a ir ganando 2-0 y desperdició esa ventaja en los últimos 20 minutos para conceder el empate final, el cuerpo técnico dirigido por el argentino Eduardo Berizzo tomó una buena lección: necesitaban equilibrio.

"Lo que tenemos que mejorar es el control del balón para ir ganando y que el trámite del partido no se nos escape según el resultado y sostener el plan de principio a fin. El uso del balón será un tema fundamental", manifestó el 'Toto' Berizzo el día antes del segundo duelo.

Para ello, entre los seis cambios que introdujo respecto a su primera alineación, optó por pasar de dos centrocampistas posicionales ante Catar -Rodrigo Rojas y Celso Ortiz- a añadir uno más para formar con Rodrigo Rojas, Richard Sánchez y Matías Rojas.

Esto permitió a Paraguay taponar el centro del campo, negarle los espacios a la estrella argentina Lionel Messi, y cortocircuitar a los creativos argentinos, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Roberto Pereyra, en su búsqueda de acercarse a los futbolistas de adelante.

"Cerramos los caminos, la posición de Messi, no dejamos que corra y lo neutralizamos, interpretamos bien cómo rodearlo, y a sus compañeros no les dejamos armar. Tan es así que no recibimos mucho en contra más allá de la situación del penal, a pesar del dominio territorial de Argentina", analizó el preparador tras el duelo del Mineirao.

En este entramado, la inclusión de Sánchez le dio más libertad a su compañero Rodrigo Rojas. "Permitió que se encargue del centro del campo y no esté persiguiendo gente como contra Catar", analizó Berizzo.

"Ha tenido una actuación notable, y no solo porque él jugó bien, sino porque hizo jugar bien a sus compañeros. No solo jugó bien sino significo una sintonía para nuestro equipo", añadió el preparador de la Albirroja.

Al esfuerzo colectivo le añadió un hito individual, el gol que adelantó a Paraguay en el minuto 37, una jugada generada por Miguel Almirón por la banda izquierda en la que superó a los argentinos Roberto Pereyra y Milton Casco para ceder atrás, donde RichardSánchez llegó con todo a favor para elegir por dónde batir a Armani.

Un protagonismo inesperado para un futbolista cuyo destino inicial no era esta Copa América, ya que llegó de rebote, por la lesión de Richard Ortiz, precisamente su compañero en su club, el Olimpia de Asunción.

Sánchez, conocido como el 'Cachorro' cuando debutó en el Olimpia, se consolidó hace un año y medio en el club de Asunción, con el que ha ganado tres veces el campeonato local, aunque no siempre es titular, ya que compite con su compañero de selección Rodrigo Rojas y con el futbolista al que reemplazó, Richard Ortiz.

Vinculado en determinadas ocasiones con clubes argentinos como el Independiente y el Racing de Avellaneda, su actuación ante Argentina seguramente disparará su cotización en los clubes de la región.

"Creo que Richard Sánchez ayer se ganó su nombre y su lugar en la selección. Entró sin ningún tipo de temores, como si fuera un experimentado jugador, fue ayuda idónea de Rodrigo Rojas, y coronó con un gol, creo que vivió su noche más importante en la selección paraguaya de fútbol", analizó a EFE el miembro del departamento de selecciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Enrique Sánchez.

Contra Colombia, ya clasificada para los cuartos de final y otra selección con un importante volumen de talento ofensivo, probablemente Berizzo apueste por solidificar el centro del campo con una formación similar a la que ofreció ante Argentina. Y en ella, el equilibrio a día de hoy se llama Richard Sánchez.

