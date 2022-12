Tal vez esta es una de las preguntas más recurrentes en estos días de Copa América para todos los seguidores de la selección Colombia. Como dirían nuestras abuelas: estamos viviendo los ‘gloriosos’. Nuestros jugadores son noticia todos los fines de semana en las ligas más importantes del mundo, el planeta se rinde y trata con respeto a nuestra selección, e incluso nos ponen como candidatos a coronarnos por segunda vez como reyes de América. ¿Por qué no creérnosla?

Brasil 2014 fue el trampolín para que Colombia volviera a tener un lugar en el olimpo del fútbol mundial y la oportunidad de recuperar el respeto a nivel continental; lugar que nunca debió perder y que por distintas circunstancias, que no voy a tratar ahora, perdimos. ¿Pero acaso no es hora de materializar tanto potencial y talento con un título?, yo creo que sí.

Algunos dicen que a Colombia no hay que pedirle la Copa América, que con una buena actuación basta, que estamos recuperando jugadores para la Eliminatoria, que no tenemos la jerarquía suficiente, etc… pero si no es ahora, ¿entonces cuándo?

Si es ahora que tenemos a un James Rodríguez inspirado, que la rompe en España, en nada más y nada menos que el Real Madrid; si Carlos Bacca viene de ser protagonista de la gran temporada del Sevilla siendo campeón de la Europa League y clasificando a la próxima edición de la Champions; si Jackson Martínez por tercera ocasión consecutiva se coronó como goleador del fútbol portugués y es protagonista del mercado de pases en Europa; si David Ospina viene de ser figura del Arsenal, donde se ganó un puesto y el cariño de la hinchada ‘gunner’; si el ‘Tigre’ Falcao viene motivado y quiere de nuevo rugir como no lo pudo hacer en Brasil; y si por último tenemos grandes nombres como los de Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel, Juan Guillermo Cuadrado, Camilo Zúñiga, etc.

Tal vez el argumento de unos será que la parte defensiva de la ‘tricolor’ no está en su mejor forma o que es una zona a la que le falta experiencia, pero quien dijo que para ser campeón, todos tenían que ser experimentados y estar pasando por su mejor momento. Aquí lo que prima es el grupo y que Pékerman logre sacar lo mejor de ellos durante el torneo.

Si con menos, y no me lo vayan a tomar a mal, ganamos la Copa en 2001. ¿Por qué este grupo que tiene más reconocimiento internacional y hambre de gloria, no la puede levantar este año?

Ya estamos acostumbrados a ganar partidos, ¿por qué no empezar a hacer de ganar títulos algo normal?. Creo que esta Copa América puede ser ese salto de calidad que Colombia necesita y debe aprovechar que tiene una generación llena de virtudes.

Solo espero, con corazón de hincha, poder ver este próximo 4 de julio al ‘Tigre’ Falcao rugiendo y levantando la Copa América ante la mirada atónita de todos los incrédulos que decían que a esta selección no había que pedirle el título.