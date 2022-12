Sin secretos: 'El Bolillo' Gómez confirmó la titular de Ecuador para enfrentar a Uruguay

El técnico colombiano de la Selección de Ecuador reveló la alineación con la que enfrentará a Uruguay, este domingo, a las 5:00 p.m., en la primera fecha del grupo C, por la Copa América.

"Todo el mundo tratar de marcar a Messi o a Suárez, pero nosotros marcamos más al balón e intentamos jugar mejor al fútbol. No es un irrespeto por los rivales, es un estilo de fútbol", señaló el entrenador de Ecuador en el estadio Mineirao, donde mañana jugarán contra Uruguay en la primera jornada del Grupo C de la Copa América.

"No es una falta de respeto lo que voy a decir. He enfrentado jugadores en otras épocas como Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Cafú... Me ha tocado enfrentar equipos de (Lionel) Messi, equipos uruguayos, y con el mayor de los respetos trato de que mi equipo marque más al balón que al contrario, hay un solo balón, y le pido al equipo que se referencie a él, no a los contrarios", añadió.

'Bolillo' Gómez confirmó en el inicio de la rueda de prensa previa a su estreno en la Copa América contra Uruguay la alineación inicial, con los centrocampistas Jefferson Orejuela, que viene de una lesión y Antonio Valencia, que ayer entrenó aparte pero se encuentra en buen estado.

La alineación anunciada por el técnico colombiano incluye a Alexander Domínguez 'Dida' como portero; José Quintero, Arturo Mina, Gabriel Achilier y Beder Caicedo en la defensa; Antonio Valencia, Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela y Ayrton Preciado en el centro del campo; y Ángel Mena y Enner Valencia como delanteros.

Preguntado por alguno de sus escogidos para el inicio, explicó que al delantero Ángel Mena lo probó en los amistosos y le agradó, porque presentó "un excelente nivel"

"A Ángel yo lo venía siguiendo desde México, él juega por derecha con pie zurdo. Yo lo utilizo como un socio de todos los muchachos, un receptor. Es un delantero, rápido, con buena pegada, inteligente, me ha dado mucha claridad en la parte ofensiva", señaló sobre el jugador del León de México.

No quiso pronunciarse sobre la elección en el lateral izquierdo, donde optó por Beder Caicedo en lugar de Cristian Ramírez, por el que fue preguntado: "Entra uno bueno y salió uno bueno", zanjó.

El técnico colombiano recordó que desde que asumió la dirección de la 'Tricolor' en agosto de 2018 llevan solo diez partidos y ninguno oficial, pese a lo cual aseguró que han avanzado en la idea de juego que quiere implantar.

"Estamos esperanzados en que tengan un mayor tiempo de trabajar en lo que hemos formado, que las crisis que entren en los partidos no sean muy largas, pero nos falta, ha sido poquito tiempo de trabajo", admitió 'Bolillo', que explicó que en lo que más ha insistido en este tiempo es en el orden, y en el balance entre ataque y defensa.

Sí destacó el técnico de Ecuador el trabajo de "unión" que ha podido hacer con el grupo. "La cosa más importante es que cuando termine la Copa América independientemente de todo haya esa unión, no haya fisuras, seamos fuertes para lo que viene", agregó.

Para el seleccionador de Ecuador no solo Uruguay es candidato al título, también Chile que ha ganado los últimos dos, e incluso Japón, que viene de ser finalista en la Copa de Asia.

"Yo he dicho siempre que en este torneo, respetando a los rivales, cualquier puede quedar cuarto o primero, porque nosotros vamos a ser difíciles también", advirtió 'Bolillo', que apostó por intentar imponerse "con el balón".

"Esa es siempre la propuesta, por la calidad de jugadores que tengo. Son jugadores más que de marca, de tener un buen trato con el balón", enfatizó.

Preguntado por el éxito de la selección ecuatoriana sub-20, que fue tercera en el Mundial recientemente celebrado en Polonia, 'Bolillo' Gómez lamentó que haya quien use ese éxito en Ecuador para "atacar al entrenador de los mayores".

"Dañan lo bonito que es la sub-20 para destrozar a la mayor, eso no es disfrutar, es vivir mal. Nosotros vivimos muy bien y disfrutamos a morir la sub-20. Gabriel y yo vimos los partidos juntos, disfrutamos juntos", señaló en referencia al capitán de la 'Tricolor', Gabriel Achilier, presente con él en la conferencia.

"Antonio no tiene ningún problema, está tranquilo y bastante bien", señaló 'Bolillo' Gómez sobre Valencia, que en el entrenamiento de ayer comenzó al margen de sus compañeros. Orejuela, que sufrió un golpe hace una semana en un amistoso contra México, también se ha recuperado a tiempo para el debut de la 'Tricolor'.