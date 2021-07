"Sorprende que Jesús Valenzuela pite Colombia vs. Argentina, esperaba un árbitro con más jerarquía"

El partido Colombia vs. Argentina ya está a la 'vuelta de la esquina' y todo está listo: los jugadores se prepararon de la mejor manera, al igual que los cuerpos técnicos. Los árbitros tampoco se quedaron atrás.

Jesús Valenzuela será el encargado de dirigir el compromiso de la semifinal de la Copa América Brasil 2021 entre 'cafeteros' y 'albicelestes', este martes, a partir de las 8:00 p.m..

Valenzuela nació en Portugal el 24 de noviembre de 1983, pero cuenta con la nacionalidad venezolana. El silbato debutó en el profesionalismo de la liga de Venezuela en la temporada 2011/2012.

Es árbitro FIFA desde 2013 y estará acompañado, en el cotejo de las 'semis', por Carlos López y Jorge Urrego -jueces de línea- y Juan Soto -cuarto árbitro-.

El último antecedente de Valenzuela pitándole a Colombia no es el más grato para los hinchas de la 'tricolor', ya que fue el juez de la dura derrota 6-1 contra Ecuador, por las eliminatorias sudamericanas.

Publicidad

Ha estado presente en los distintos torneos de clubes sudamericanos, sin embargo, a Albert Duarte, exárbitro colombiano, no está del todo conforme con el venezolano para el cotejo de este martes.

"Me sorprendió esa designación, no esperaba este árbitro, es bueno, el venezolano ha tenido una buena participación, pero los venezolanos no están a la altura de esta índole, esperaba un juez chileno, uruguayo o paraguayo, con más jerarquía y partidos. Se va a encontrar con un partido de choque muy europeo, porque los jugadores están en esas ligas, pero ojalá le vaya, a veces le hago más fuerzas a que al árbitro le vaya bien que a la misma Colombia", expresó Duarte, en charla con GolCaracol.com.

Además, Duarte tuvo tiempo para hablar también de la participación del español Gil Manzano, algo poco usual en los torneos de nuestro continente.

"Me llamó la atención que trajeran a un árbitro español, pero fue algo de un convenio entre las competencias. Es muy difícil que él venga a dirigir aquí por como se juega, Gil Manzano en el partido de Colombia dejó jugar mucho y dejó calentar las cosas y tal vez tuvo unas equivocaciones, pero es porque no están acostumbrados a nuestro fútbol, pero en términos generales le ha ido bien, si está en la final ojalá tenga una buena participación", agregó.

El partido Colombia vs. Argentina podrá vivirlo a través de Gol Caracol y www.GolCaracol.com, el pitazo inicial se dará a las 8:00 de la noche, en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia.