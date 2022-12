“Suárez está feliz y con ansiedad de jugar la Copa América”: Fernando Muslera

Qué mejor que un desierto, y el de Arizona, para que un 'Pistolero' ande suelto.

El '9' del Barcelona, el máximo goleador de la temporada europea y Pichichi español, Luis Suárez, se concentró el jueves temprano con la selección y de inmediato se puso los cortos para continuar con la recuperación de la lesión muscular de la pierna derecha que lo sacó en la segunda parte de la final de la Copa del Rey contra el Sevilla hace once días.

"Lo vimos ahora y la verdad está feliz, con esa ansiedad de querer jugar, está haciendo mucho trabajo para la recuperación y nosotros queremos que se recupere lo más pronto posible", destacó el guardameta charrúa.

"Tanto nosotros como el pueblo uruguayo lo queremos ver bien en la cancha, y veremos cómo evoluciona con el paso de los días", agregó.

Suárez se perderá el debut contra México y el segundo partido de la llave, contra Venezuela el 9 de este mes en Filadelfia, y podría volver a vestirse con la celeste frente a Jamaica, el 13 en Santa Clara, sólo si el partido así lo demanda.

"Uruguay siempre ha sido un rival competitivo, que da la pelea, nunca ha sido favorito, como se dice hemos tenido que remarla (buscarla), y si bien algunas selecciones han tenido sus bajas, dentro de la cancha todo se iguala, cada partido es diferente y puede pasar cualquier cosa, pero este Uruguay va a dar lucha hasta el final", matizó Muslera.

México, el primer rival de Uruguay en la Copa América Centenario

"Hoy en día con los nombres no te ganan por más que lleves a los mejores. Los nombres no te aseguran nada, ni las estadísticas. Todo cambia cuando rueda la pelota", dijo sin puntos ni comas el volante Álvaro Pereira (Getafe, España), convencido de una victoria de la celeste el domingo en la apertura del Grupo C.

México, subcampeón de América en Ecuador-1993 y Colombia-2001, se ha tomado el conmemorativo certamen de la Conmebol como una inmejorable ocasión para medir su crecimiento respecto a las selecciones sudamericanas, pero a Uruguay, que ostenta 15 títulos en sus vitrinas, no le quita el sueño esas pretensiones.

"Uruguay tiene una historia rica a nivel de fútbol y nosotros queremos seguir escribiéndola, respetamos a nuestros rivales, y la mejor manera de hacerlo es salir y ganarles, demostrando que queremos más", aseguró, a su turno, el golero Fernando Muslera (Galatasaray, Turquía).

Uruguay y México se verán las caras el domingo en Glendale en el fastuoso estadio de la Universidad de Phoenix -casa de los Arizona Cardinals de la NFL-, un escenario techado, protegido de las altísimas temperaturas de la ciudad con aire acondicionado, algo similar a lo que se viviría en Catar 2022.

"Si a un arquero le sacas los factores climáticos se le hace la tarea mucho más sencilla. Tuve una experiencia con estadio techado y no hubo gran diferencia, de todas maneras en el entrenamiento lo veremos", apunto el '1' celeste.

Para el 'Palito' Pereira es una fortuna que el estadio cuente con uno de los más avanzados sistemas de refrigeración porque "con la temperatura de hoy", 41º centígrados y una humedad del 70%, "se hace difícil practicar cualquier deporte".