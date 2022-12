Tabla de goleadores de Copa América Brasil 2019

Con cuatro equipos en competencia y a la espera de definir el tercer puesto entre Argentina vs Chile el 6 de julio y la gran final el 7 de julio en el Maracaná entre Brasil vs Perú, aun no existe un goleador único de todo el torneo, ya que hay 13 jugadores que han marcado 2 goles cada uno.

Lista de goleadores de la Copa América 2019: