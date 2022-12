“Tenemos la obligación de conseguir el objetivo por nuestra calidad”, Ángel Di María

“Hay una expectativa positiva, hace tiempo que venimos haciendo bien las cosas, tuvimos dos posibilidades que se nos escaparon a lo último, ojalá esta sea la tercera, la vencida y podamos lograr el objetivo”, afirmó el jugador que milita en el actual campeón del fútbol francés, PSG.

Después de su ausencia en la final del Mundial en Brasil en 2014 y en la última edición de la Copa América en Chile 2015, el delantero argentino expresó, “mi único deseo es poder jugar la final, en la primera no estuve y en la segunda me lesioné. Ojalá sea esta la definitiva y espero tanto jugar como ganar”, agregó Ángel Di María.

“Siempre tenemos la obligación de conseguir el objetivo por la calidad de jugadores que tenemos, y todos quieren que se pueda llegar al título. Nosotros haremos lo mejor posible. Creo que hicimos cosas importantes que hace tiempo no se conseguía que era la de llegar en dos finales consecutivas. No se pudo ganar, el fútbol es así”, añadió Di María.

Por otro lado, su compañero Ramiro Funes Mori habló sobre los problemas que pasa en este momento la AFA, “sólo venimos a la Copa América, lo de afuera no nos puede afectar porque sabemos que somos candidatos a ganarla”.

“Ojalá Biglia pueda recuperarse pronto. Yo me sentí cómodo con Mascherano, si me toca trataré de hacerlo con responsabilidad. Preocupa pero las lesiones están dentro del juego. Lo mejor sería tener a todos al 100%, no es lo ideal arrancar una copa así”, se refirió Ramiro en cuanto a la lesiones que llegaron antes del debut de Argentina a la Copa América Centenario.