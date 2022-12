Tite: “Uno trabaja para hacer un juego de alto nivel y el que cuida el césped debe ser igual de exigido”

El técnico de la Selección de Brasil también habló del juego entre sus dirigidos y Paraguay, en el que superaron a los rivales 4-3, en tanda de penales, por los cuartos de final de la Copa América 2019.

El seleccionador brasileño, Tite, se sumó este viernes a las críticas sobre el mal estado del césped del Arena do Gremio y dijo que es "inconcebible" jugar en esas condiciones, tras clasificar a las semifinales de la Copa América en la tanda de penaltis ante Paraguay.

"Es un disparate, en alto nivel, tener un campo con tamaña dificultad para tocar", dijo el técnico brasileño en rueda de prensa tras el partido de cuartos de final disputado en el Arena do Gremio de Porto Alegre.

Tite continuó con sus críticas sobre las pésimas condiciones del terreno de juego en un corrillo con periodistas y miembros de la organización del torneo una vez finalizada la comparecencia oficial.

"Hay que exigir, uno es exigido para hacer un juego de alto nivel y quien cuida del césped también tiene que ser exigido a un alto nivel, tiene que responder", señaló con un tono elevado y gesticulando con las manos.

El Arena do Gremio presentó un aspecto preocupante en el que ha sido el cuarto partido del certamen que ha albergado hasta la fecha, y aún tendrá que acoger una de las semifinales.

Anteriormente, otros seleccionadores y jugadores, entre ellos el astro argentino Lionel Messi, se quejaron también de la cancha, que tiene calvas en muchas zonas y amarillea en otras.

"El jugador tiene que dar tres toques para jugar. Un juego de alto nivel no se consigue con este tipo de césped", añadió Tite.

Asimismo, expresó que la efectividad de su equipo y el espectáculo hubieran sido mejores si la cancha hubiera estado en buenas condiciones.

"Es inconcebible, vine el lunes (a reconocer el campo), miré al campo y vi que había cinco personas que trabajaban en él, una de ellas además libraba, vine al día siguiente" y lo mismo, reveló.

"No me estoy justificándome, si uno no finaliza, yo salgo aquí y digo que no se finaliza, pero cuando tienes que dar dos, tres toques al balón para controlar, está difícil", manifestó.

Sobre el hecho de pasar en la tanda de penaltis tras ser incapaces de marcar un gol en el tiempo reglamentario, comentó que "el grupo tiene una capacidad muy fuerte" para aguantar la presión.

Preguntado por el mal juego del equipo y su desgaste en el banquillo, afirmó que es algo que "asume" y además es "inevitable" porque uno está "expuesto", pero que "lo importante es trabajar".

"El fútbol no tiene una lógica, se controlan unas variables, pero eso no te asegura el resultado. Finalizamos jugadas que es algo que pedía, pero a pesar de eso, corrimos el riesgo de quedarnos fuera", agregó.

En cuanto a un posible cruce con Argentina en las semifinales, dijo de la Albiceleste que "tiene una calidad muy grande" y que Messi es "incuestionable".

Brasil se enfrentará en las semifinales al vencedor del Venezuela-Argentina el 2 de julio en el estadio Mineirao de la ciudad de Belo Horizonte.

