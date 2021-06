Una frase de la charla de Néstor Pitana con el VAR, que genera dudas en la polémica de Copa América

Néstor Pitana es el personaje del día en el fútbol sudamericano y especialmente en nuestro país, debido a que una decisión suya tuvo que ver en el triunfo 2-1 de Brasil sobre la Selección Colombia, en el marco de la cuarta fecha de la Copa América.

Más allá del evidente respaldo de la Conmebol para el silbato argentino, hay algunas situaciones que generan duda e inquietud como lo remarcó hace unas horas un artículo del diario 'La Nación', de Buenos Aires.

“El árbitro permite que el juego continúe, tomando una decisión que se ajusta a las reglas de juego”, indicó el audio conocido hoy del VAR y su intercambio de conceptos. Pero allí no termina la polémica. Una frase despierta dudas en el mismo audio que presenta la Conmebol. Mientras se escucha a Pitana gritar “La sigue teniendo” (en referencia a que mantiene la posesión Brasil), en la revisión de la repetición puede oírse, también, a uno de los jueces asistentes del VAR (no está identificado) decir tímidamente: “Iba a recibir el colombiano”. Curiosamente, esa frase no está incluida en el subtitulado que la Conmebol", indicó el medio argentino.

"Es decir que si Pitana no hubiera interrumpido el remate, la pelota podía haber pasado a posesión colombiana. Los asistentes del VAR piden entonces una imagen más abierta para evaluar esa situación. Sin embargo y luego de verla, conceden: “Néstor, gol confirmado”, se agregó a renglón seguido.

Hay más en contra de Pitana, a quien le han llovido rayos y centellas en las últimas horas. También se asegura que el juez argentino se encontraba mal ubicado en la jugada de la polémica y que en ese momento trazó mal su recorrido en la cancha del Nilton Santos, de la ciudad de Río de Janeiro.