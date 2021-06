Uno por uno de Colombia: en la derrota 1-2 con Perú el nivel de los de Rueda estuvo por lo bajo

La Selección Colombia no tuvo una buena noche en Goiania este domingo, sus jugadores no encontraron los caminos para atacar por las bandas, todo se jugó por el centro y Perú aprovechó las dos opciones de gol que tuvo y se cerró bien cuando estuvo en ventaja para conseguir su primera victoria 1-2 en la Copa América .

Las variantes que hizo Reinaldo Rueda en la formación inicial no dieron un nivel superior, y el equipo mostró un funcionamiento inferior a lo que se mostró en el partido contra Venezuela.

Y ahora, hay mucho por mejorar y por ajustar de cara al partido del próximo miércoles contra Brasil.

Acá un vistazo a la actuación uno por uno de la Selección Colombia frente a Perú:

D. Ospina: hizo lo que pudo en las dos anotaciones de los peruanos. En el primer gol no tuvo que ver y en el segundo, Mina mandó el balón a su propio arco. No alcanzó a reaccionar.

S. Medina: no brilló porque no salió a atacar, no sumó al ataque. En defensa tuvo controlada su zona. Dejó la cancha en el minuto 81.

Y. Mina: tuvo cierres importantes contra los atacantes peruanos, pero lo condena el autogol que hizo. No pudo sacar ventaja en el juego aéreo ofensivo.

D. Sánchez: lució sólido en defensa y estuvo atento para cerrar las inmersiones de los peruanos. En el primer tiempo hizo un cierre salvador. Tuvo una posibilidad de gol.

W. Tesillo: trataron de explotar su banda, unos duelos los ganó y otros no. No se proyectó, ni lanzó centros desde la izquierda para buscar a nuestros delanteros.

W. Barrios: actuó con la misma intensidad de siempre, estuvo cerrando los espacios y marcando a los peruanos. Terminó empujando al equipo desde la primera línea.

S. Pérez: se le notó que le falta tiempo para adaptarse y tener más minutos con sus compañeros. Fue sustituido en el minuto 61.

J: Cuadrado: ya lo tienen referenciado los rivales, no le dejan espacios para que haga su gambeta. Si se les va a escapar, le hacen falta. Si lo anulan, pierde Colombia.

E. Cardona: organizó el juego ofensivo del equipo, metió el pase para el penalti que le cometieron a Borja. Salió de la cancha y el equipo quedó sin ideas y sin claridad. Salió en el minuto 70.

M. Borja: tuvo movilidad, buscó los espacios vacíos y así llegó la jugada en que le cometieron el penalti. Generó otro par de posibilidades de gol, es de la confianza de Rueda.

D. Zapata: los delanteros se miden con goles y lamentablemente no encuentra las anotaciones. Lucha, persigue a los rivales y trata de jugar para sus compañeros. Salió en el minuto 61.

Sustituciones:

G. Cuellar: los balones que pasaron por sus pies los entregó rápido a los hombres de ataque. No tuvo mayor protagonismo en el juego.

Luis Muriel: hizo una o dos gambetas para romper las líneas de Perú, una le salió bien y cuando iba a anotar el defensa peruano desvió el balón.

Y. Chará: no encontró el espacio para sacar su gambeta y su velocidad. El equipo terminó lleno de atacantes y sin alguien que los surtiera.

A. Morelos: tuvo pocos minutos y la pelota ni le llegó cerca del área. Difícil valorar su trabajo si estuvo lejos de la zona de gol.