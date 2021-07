Vanemerak: "No estuvieron bien las palabras de Emiliano Martínez a los pateadores de Colombia"

Aún con el paso de las horas sigue candente la polémica que dejó el triunfo de la Selección Argentina, 3-2 en definición por penaltis, sobre Colombia, en la semifinal de la Copa América y en el que el protagonista fue el arquero de la albiceleste Emiliano Martínez, quien no solamente tapó tres ejecuciones a Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona; sino que también estuvo hablando, intimidando y haciendo gesto a la hora de las definiciones.

Para hablar del tema, GolCaracol.com contactó al argentino Mario Alberto Vanemerak, quien fue jugador de Millonarios y entrenador en primera división de clubes como Chicó, Real Cartagena y con los 'embajadores' y que se quedó viviendo en nuestro país.

"En cuanto a Emiliano Martínez me parece que todos deben hablar, los arqueros pueden buscar poner nerviosos a los que patean. Pero no comparto esas palabras que le dijo a algunos jugadores, el tema ese de cagón no va. Le podés decir 'te lo voy a tapar', pero no otra serie de palabras. Martínez pudo haber sido expulsado o mínimo una amarilla por lo hecho con Borja y con Mina", expresó de entrada el otrora corajudo volante.

Vanemerak también cuestionó la tarea cumplida por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela, quien tuvo algunas decisiones erradas durante los 90 minutos y de igual manera al no tomar decisiones disciplinarias.

"El arbitraje me parece que es claro que un venezolano no está a la altura de un Argentina vs. Colombia. Un Argentina vs. Colombia se ha vuelto un partido de mucho nivel, de mucho más pergaminos y creo que no fue buen el arbitraje, no me gustó", finalizó Mario Vanemerak.