Viceministro de Salud de Buenos Aires: "Si la Copa América se pospone unos meses, sería más simple"

¿Entonces la petición de Colombia no fue tan descabellada? Aunque Conmebol le negó la petición al país 'cafetero' de aplazar la Copa América hasta noviembre, Argentina estaría pensando en tomar una medida similar.

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, habló con el programa radial 'El Destape'. Allí, sugirió una postergación del torneo ante el alto número de contagiados por coronavirus en su país.

"Si se pospusiera un par de meses, sería más simple. Hay un automatismo en la toma de decisiones como si estuviéramos viviendo un contexto normal y es un momento complejo. Se podría posponer. Nosotros amamos el fútbol. No es que no queramos jugar la Copa o que se haga en el país. Pero no es el momento", sentenció.

Pero no fue lo único que dijo el funcionario. En sus declaraciones no dudó un segundo en enviarle un 'vainazo' a quienes pretenden que las competencias deportivas continúen como si no estuviera pasando nada.

"A veces las organizaciones que son más grandes que el país, imponen reglas homogéneas para todos que quizá no siempre se pueden cumplir. Puede ser un problema. Es complejo. Nos está faltando en algunas competencias deportivas poder entender lo que estamos viviendo", finalizó Kreplak.

Ante este pronunciamiento, no se descartaría que ahora la Conmebol pueda estudiar la posibilidad de realizar la Copa en Estados Unidos, tal y como lo reveló este lunes Javier Hernández Bonnet, nuestro director general.

Además, en la emisión de hoy lunes de 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el periodista Juan José Buscalia citó unas declaraciones que su colega Alejandro Fantino expresó en el canal América TV de Argentina.

"Están reunidos Claudio Fabián Tapia (Presidente de la AFA) y Matías Lammens (Ministro de Turismo y Deportes), quienes estudian la posibilidad de una postergación de la Copa América, no de unos meses, sino de un tiempo más corto, se habla de semanas nada más", firmó.