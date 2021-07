Walter Gargano, exjugador de Uruguay: "Si Colombia se pone en 'modo serio' tiene mucho para dar"

Colombia y Uruguay medirán fuerzas, este sábado, en el marco de los cuartos de final de la Copa América, en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia. Este será un importante compromiso para las selecciones, solo una seguirá con vida en el torneo.





Para seguir todas las incidencias del duelo entre colombianos y uruguayos es muy sencillo. Solamente tiene que hacer click acá: COLOMBIA VS. URUGUAY, EN VIVO .

Y si hay alguien que supo disputar este tipo de compromisos fue Walter Gargano, a quien GolCaracol.com contactó para hablar sobre lo que se vivirá entre 'cafeteros' y 'charrúas', en suelo brasileño.

Gargano Guevara disputó la Copa América Venezuela 2007, la Eliminatoria y el Mundial Sudáfrica 2010, en el que terminaron en la cuarta ubicación, Copa América Argentina 2011, en donde fue campeón, la Copa Confederaciones 2013, y el Mundial Brasil 2014.

Además, el otrora volante de primera línea defendió las camisetas de Danubio, de Uruguay, Nápoles, Inter y Parma, de Italia, Monterrey, de México, y actualmente milita en Peñarol, de su país.

Cabe destacar que, en la Copa Confederaciones 2013 fue el máximo asistente del torneo, con tres pases gol a sus compañeros.

Inicialmente, Walter Gargano expresó que "tengo muy lindos recuerdos de la Selección, hoy Uruguay tiene buen pie, contra Paraguay demostró que tiene para dar mucho más, la Copa es un camino largo. Colombia también muchísima calidad y experiencia, se ve que cuando se ponen en modo 'serio' tienen para dar mucho".

Se dice que Uruguay llegaría con algunas bajas al partido...

"Son figuras importantes, Uruguay las necesita, cuando se complican las cosas aparecen y resuelven. Uruguay tiene mucha juventud, tiene jugadores que vienen compitiendo en Europa, la carga es importante, pero eso le pasa a la mayoría de selecciones, por el COVID y el poco tiempo de trabajo, todo va más en la experiencia que tenga el equipo. Cavani, Suárez, y el mismo Muslera serán importantes en este partido".

Y en Colombia no estará Juan Guillermo Cuadrado, un 'viejo conocido' suyo...

"Compartí con Juan, lo enfrenté también, sé lo que es él, sabe cuándo tiene que atacar y cuándo defender, viene demostrándolo día a día, hoy es uno de los jugadores importantes de Colombia, a pesar de eso tienen más futbolistas con buen pie, pero será una baja fundamental para ustedes".

¿Tiene algún recuerdo con los jugadores colombianos con los que compartió en Italia?

"Comí alguna 'carnita' asada con él, con Juan Camilo Zúñiga, Edwin Cardona y Duván Zapata, el 'Toro' ha crecido mucho, de Colombia me llama la atención mucho Muriel, me recuerda a Ronaldo. Juegan once y Colombia tiene mucha calidad, te pueden encontrar una oportunidad y te marcan".

¿Qué recuerdos tiene de aquella derrota 4-0 en Barranquilla, contra Colombia, con el inclemente calor como protagonista?

"Fue algo increíble porque cuando salimos al calentamiento se sentía todo muy pesado, decíamos "no va a costar", pero sí nos costó (risas) y el marcador se vio reflejado".

¿Cómo cree que parará el equipo el 'Maestro' Tabárez?

"Tiene las armas, vio los jugadores que puede poner ya, sabe lo que tiene dentro del equipo. No creo que se guarde nada, es un partido definitivo, la garra uruguaya siempre sale adelante en estos momentos importantes".

¿Se anima a dar un resultado final?

"Quiero ver un gran cotejo, siendo uruguayo quiero que gane Uruguay, sea por un gol o en penales".