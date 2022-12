William Tesillo: "Mi primer gol en la Selección es un orgullo y una motivación para mí"

El defensor colombiano marcó el primer tanto del partido preparatorio en el que Colombia venció 3-0 a Panamá. Luego de un centro de Edwin Cardona, que concretó el jugador del León de México.

William Tesillo fue una de las grandes figuras del encuentro frente al equipo 'canalero'. A pesar de no jugar en su posición natural, el defensor mostró sus condiciones como lateral izquierdo y dejó claro que puede ser una alternativa en el equipo de Carlos Queiroz para la Copa América.

“Jugando de lateral me sentí bien, en León vengo jugando todo el semestre en esa posición, porque lastimosamente se lesionó allá un compañero y me tocó jugar ahí. Entonces donde me pongan intentaré hacer lo mejor”.

También se refirió al buen trabajo que desarrolló el equipo durante el partido y aseguró que eso les da confianza a todos los jugadores.

“Contento, se puso en práctica todo lo que trabajamos en los pocos días que tuvimos de prácticas, y ganar siempre te da confianza”.

El jugador, de 29 años, no escondió su felicidad, luego de anotar su primer gol con la Selección Colombia: “Mi primer gol en la Selección es un orgullo y motivación para mí, y bueno estoy contento por eso”.

Por último, dejó claro que tienen un gran grupo y que pelearán por ganar la Copa América.

“Tenemos un gran equipo y vamos a intentar ganarla, pero hay que ir paso a paso. Ahora vamos a descansar y luego a pensar en Perú”, finalizó el exjugador de Santa Fe.