William Tesillo: “No me arrepiento de cobrar el penalti, porque me entrené a conciencia”

El defensor de la Selección Colombia, quien pateó el quinto penalti de la ronda de cuartos de final, contra Chile, en la Copa América, y que determinó la eliminación de la ‘tricolor’ habló luego del suceso.

Este jueves, William Tesillo atendió la llamada del programa ‘Mañanas Blu’ de ‘Blu Radio’ y se mostró tranquilo tras todo lo que desencadenó errar el cobro. En la entrevista se refirió sobre las amenazas, el momento del lanzamiento y lo que pasó en el camerino.

De las intimidaciones el lateral dijo: “por las redes sociales, mi familia es la que sufre. Mandaron fotos de mis hijos y cosas así, pero confió en Dios. Las críticas las asumo y claro también sirven para crecer. Recibí mucho apoyo”.

Con total tranquilidad, y pasados los días, Tesillo afirmó: “sí, mi esposa se mostró preocupada por los niños, yo también, pero esto es fútbol y pasa. Hay que asumir los errores”.

Determinación y carácter hay que tener para ir al punto penalti, él la tuvo y añadió: “no me arrepiento de cobrar el penalti, porque me entrené a conciencia. Muchos no erramos y en los entrenamientos pateamos muy bien. Yo en México pateé tres penaltis y todos los hice”.

La falla caló hondo en el país, pero ante el cobro aduce que: “yo siempre miro al arquero antes de llegar a la pelota. Le pegué un poco a la tierra, se me deslizó el pie y le pegó con un poco al tobillo. Fue más que le pegue mal a la pelota. Los nervios son normales”.

También se refirió a la reacción que hubo en el camerino, “me dieron mucho apoyo, internamente hay una familia, que esto era de todos, el apoyo de ellos y del profe fue importante”.

En un caso hipotético de una final Colombia vs. Argentina en la Copa América 2020, en Barranquilla y en definición por penaltis para el título, le consultaron si cobraría, él dijo, “es decisión del profe, él nos elige. Si él me pone y entrené en semana, claro que sí lo voy a hacer”.

Cerro su intervención diciendo: “yo también estuve triste. Me dolió mucho. Yo ya hice el duelo. La verdad mucha gente me dio su apoyo y me han escrito mensajes positivos. Esas situaciones así las asumo, y me encantan esos retos (penalti). A veces eres el héroe y otras el villano, sin embargo, esto es para bien”.