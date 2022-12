Wuilker Faríñez, Fernando Aristeguieta y Luis González, en lista preliminar de Venezuela para Copa América

Los tres jugadores estarán disputando las finales del fútbol colombiano con sus respectivos equipos. Luis Manuel Seijas, capitán de Santa Fe, también fue llamado por el seleccionador Rafael Dudamel.

Este viernes, la Selección de Venezuela dio a conocer su lista de buena fe, con 40 futbolistas, para la Copa América que este año se disputará en Brasil a partir del próximo 14 de junio.

Dentro de los llamados por el entrenador Rafael Dudamel se encuentran cuatro jugadores que militan en la actual Liga Águila: Luis Manuel Seijas (Santa Fe), Wuilker Faríñez (Millonarios), Fernando Aristeguieta (América) y Luis González (Tolima). Estos tres últimos todavía en competencia.

Sin embargo, esto no fue confirmado por Dudamel y todavía es incierto el futuro de los tres futbolistas que iniciarán este sábado los cuadrangulares finales de la Liga Águila-I 2019.

"Antes no teníamos para completar la lista de 40 y ahora tenemos de más. Me he decantado por los delanteros que hoy viven un gran momento internacionalmente. No estar en esta lista no significa que no será tomado en cuenta próximamente", afirmó Dudamel.

Venezuela sostendrá tres partidos de preparación antes de su debut en la Copa América. Frente a Ecuador el 1 de junio, cuatro días después contra México y cerrará el 9 ante Estados Unidos.

"Los partidos fundamentales para nosotros serán los de México y Estados Unidos. Ante Ecuador estarán los que siguen luchando por un puesto", concluyó el seleccionador venezolano.

Estos son los convocados por Venezuela:

