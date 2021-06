"Yo diría que Colombia es un rival que está uno o dos escalones por encima que Perú"

La generación de la Selección del Perú , que clasificó al Mundial de Rusia 2018, le dio muchas alegrías a toda esa hinchada que esperó durante casi cuatro décadas para ver a su país en una Copa del Mundo. Esa generación de Jéfferson Farfán y Paolo Guerrero ya se empieza a despedir.

Su ausencia y el bajo rendimiento de otros buenos jugadores ha hecho que desde que los peruanos quedaron subcampeones de la Copa América de 2019 el equipo se haya vuelto irregular.

Producto de esas situaciones es que los ‘incas’ marchan últimos en la tabla de posiciones de la Eliminatoria y con un juego irregular, en el que hacen partidos muy malos y otros de excelente nivel como el del triunfo contra Ecuador, en Quito.

Parte de esa realidad se vivió en el juego contra Brasil que perdieron 4-0. En la primera etapa se vio un equipo ordenado, aplicado y que controló al local peleándole el control del balón. Para el segundo tiempo se desajustó y los pentacampeones del mundo les pasaron por encima.

En resumen, esa es la radiografía que hace el periodista deportivo peruano Carlos Salinas, quien desde su cargo como director del Diario Líbero conoce en detalle el entorno y las situaciones que rodean a la Selección de Perú. GolCaracol.com habló con él.

¿Qué análisis hace de la Selección de Perú y el partido contra Colombia?

“Perú anímicamente no está bien por la derrota contra Brasil y la forma en que sucedió. De alguna manera eso quita confianza y afecta al equipo. Sobre todo si se trata en el partido inicial. Uno podría decir que en la Copa América 2019 también les tocó perder con ellos 5-0. Esa vez Perú ya había ganado en su primer juego y luego consolidó su clasificación a la otra ronda. El grupo que nos tocó es complicado, estamos con una Colombia que siempre es difícl para Perú y sin duda alguna, perder como lo hizo en la primera fecha pone todo cuesta arriba para lo que se viene”.

¿No cree que el marcador fue muy abultado para lo que mostró Perú?

“Hasta el minuto 45, que terminó perdiendo 1-0, Perú terminó mostrando un planteamiento medianamente ordenado. Brasil es un equipo que regula y que juega en función de lo que lo haga el rival o lo que ellos desean hacer. Ese primer tiempo fue engañoso, si bien Perú tuvo el balón, no creó ataques ni jugadas interesantes. Arriba Lapadula no la tocó, Cueva tuvo un par de acciones, pero básicamente no crearon mayor peligro. En el segundo tiempo, los cambios de Gareca descompusieron a Perú y Brasil a media máquina terminó goleando”.

¿Qué opina del rival, Colombia?

“Yo diría que Colombia es un rival que está uno o dos escalones por encima que Perú, eso lo tengo claro. El partido de la Eliminatoria, en Lima, de alguna manera confirmó esa tesis”.

¿Por qué esa irregularidad de Perú, que en Eliminatoria venció a Ecuador?

“Perú no es el equipo de la Eliminatoria pasada, ni el del Mundial, ni el de la Copa América de 2019. Es difícil que una selección peruana pueda sostener un nivel de categoría mundial, desafortunadamente ha venido un bajón en las individualidades, no solo por la edad (Farfán, Guerrero) sino situaciones de rendimiento como el de Cueva que no está en su mejor nivel. Perú, para pelear con Colombia, Uruguay, Brasil, Argenitina, Chile, y hasta con Ecuador, necesita que todos los jugadores estén en un nivel de siete puntos para arriba. Si no es así va a pasar lo que le pasó con Colombia y Argentina, en Lima, y contra Chile, en Santiago, que terminamos perdiendo. Con todo esto, es difícil pensar que aspiremos a un resultado positivo contra Colombia. Me fundamento en estadísticas y rendimiento, además de lo que hace Ricardo Gareca como entrenador”.

¿Gareca es responsable, no le parece que hace lo que puede con lo que tiene?

“Yo sí creo que Gareca también es responsable de lo que está pasando. Yo invitaría a que vieran el segundo tiempo del partido de Perú con Argentina, en Lima. Fue el peor partido en su era y el seleccionador decidió no dirigir. Se sentó en el banco y no se paró nunca, no articuló ninguna palabra, no dio ninguna indicación. Luego, en la rueda de prensa se despide diciendo: bueno, adiós. Días después se supo que había hecho un amago de renuncia. Algo que luego se confirmó. Gareca explicaba que el equipo ya no le respondía, no atendía sus indicaciones y que lo mejor era dar un paso al costado. Yo creo que hay un agotamiento, logramos lo que otras generaciones después de casi 40 años no lograron, volver a un Mundial, después de eso no hay más. Se perdió el apetito de luchar por más. El técnico no logra levantar el ánimo del equipo”.

Según esa irregularidad, ¿cree que Perú podría ser el equipo eliminado?

“Esta Copa América te permite clasificar a siguiente fase con muy poco. Podría aspirar a un empate con Ecuador y un triunfo con Venezuela y con cuatro puntos estaría adentro. Yo veo a Perú más en el nivel de Ecuador y Venezuela para pelear la clasificación que de Brasil, que ya nos pasó por encima, y de Colombia. Si se da, sucederá lo mismo de otros torneos, que el equipo se va afianzar por los 10 u 12 días de trabajo, a comparación de la Eliminatoria que tienes dos días y te tienes que lanzar al ruedo. Perú es una selección que necesita días de trabajo para encontrar lo que desean el técnico y los jugadores”.

¿Por qué Perú, que fue al Mundial cambió tanto?

“No se nota el diferencial de haber jugado un Mundial y haber quedado segundos en una Copa América. Una de las cosas que logró Ricardo Gareca fue conseguir en los jugadores una mentalidad ganadora. El jugador peruano, a diferencia de los de otros países, no juega en grandes ligas y ninguno está en un gran equipo. Estamos hablando de Arabia, de Segunda División de España, entonces no hay un referente que tu digas: oye, este está en el Inter, este en la Juventus, en el Real Madrid o en el Barcelona. No tenemos esa categoría de jugadores. Ahí hay un problema grande y serio que tiene que ver con la capacidad para levantarse rápidamente en escenarios que son complejos y contrarios”.