Abogado de Paolo Guerrero asegura que aún hay opción de que juegue el Mundial

Frente a la sanción que le impuso el TAS, Julio García Torres habló que reunirán toda la documentación para lograr una medida cautelar que le conceda al delantero peruano estar en Rusia, con su selección.

El abogado de Paolo Guerrero habló para el programa ’90 central’ sobre las posibilidades que existen de que el atacante haga parte del combinado peruano en el certamen mundialista.

“Es difícil pero la esperanza no se ha agotado, se está evaluando la posibilidad de recurrir al Tribunal Federal Suizo para poder lograr alguna medida cautelar, para que Paolo pueda rehabilitarse y volver a jugar”, mencionó Julio García, cuando se le preguntó si existía aún posibilidad de que Guerrero juegue el Mundial.

Además, sobre la decisión de su sanción, expresó que "el TAS dice que no hubo una intención de consumir. Que no impactaba sobre el rendimiento del jugador. Pero dice que hubo una negligencia. ¿Cuál fue? No lo tenemos claro".

Por último, sobre el poco tiempo que tienen para que Paolo Guerrero este en la Copa Mundial de la FIFA, el abogado dijo que ese proceso duraría “eventualmente 10 días, pero la ayuda de la embajada de Perú puede agilizar los trámites”.

