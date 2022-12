Andrés Guardado, capitán de México: "Realmente, no le tememos a nadie”

El futbolista ‘azteca’ habló luego de la victoria 2-1 sobre Corea del Sur y destacó la actualidad de los dirigidos por Juan Carlos Osorio, quienes están confiados y quieren sorprender y seguir por la senda ganadora en el Mundial Rusia 2018.

El capitán mexicano, Andrés Guardado, aseguró hoy tras la victoria de su equipo frente a Corea del Sur (2-1) que él y sus compañeros no le temen a ningún equipo.

"Queremos ganar el grupo. Eso sería algo histórico para nosotros. Conseguir nueve puntos en un Mundial significaría que estaríamos haciendo algo diferente", dijo en la zona mixta del Rostov Arena.

El futbolista del Betis reconoció que hay que "ser realistas", ya que el equipo aún no está clasificado y está expensas del resultado del partido entre Alemania y Suecia.

"Realmente, no tememos a nadie. Ojalá los aficionados se empapen de la mentalidad que tenemos en el grupo de no temerle a nadie, sin pecar de arrogantes. El objetivo no es pasar de grupo, queremos ir más allá y hasta que no lo consigamos no nos relajaremos", apuntó.

Subrayó que el equipo no debe pensar más que en "ir por la victoria" y no pensar en los rivales, ya que si uno quiere "ser campeón del mundo y llegar lejos en el Mundial debe pasar por cualquiera".

"Creemos en nuestras posibilidades y estamos muy fortalecidos mentalmente", apuntó.

Con respecto a Corea del Sur, aseguró que México "tuvo controlado el partido casi los 90 minutos" con la excepción de algunos tramos de la primera parte en la que los asiáticos aprovecharon la velocidad de su estrella, el delantero del Tottenham, Son Heung-min.